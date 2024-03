Preso na Mathiensen por estupro de vulnerável

Um homem foi preso por estupro de vulnerável

na noite da terça-feira em Americana. Agentes do O 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar prendeu o rapaz de 37 anos que já era procurado da Justiça.

O caso foi registrado na Vila Mathiensen, em Americana Por volta das 20h na Rua Rouxinol, os policiais abordaram o rapaz e, através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado judicial.

Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA) e permaneceu preso.

