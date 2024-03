Processo de reforma do ginásio do Ipiranga avança com licitação homologada

O início da reforma da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no bairro Jardim Ipiranga, está próximo. A Prefeitura de Americana publicou nesta terça-feira (19), no Diário Oficial do Município, a homologação da licitação para a execução da obra.

As intervenções no local vão incluir pintura geral, reforma do piso das quadras interna e externa, reforma do vestiário masculino e feminino, remoção e aplicação de revestimento cerâmico em pisos e paredes dos vestiários externos, reforma das instalações elétricas e hidráulicas com substituição de louças e metais, troca das telhas de fibrocimento que estão danificadas, impermeabilização de laje, retirada de alambrado e implantação de quadra de areia.

“Ótima notícia para os moradores do Jardim Ipiranga, que aguardam ansiosamente por essa reforma. Com a homologação da licitação, agora é só questão de tempo para que os trabalhos sejam iniciados no local, com o objetivo de renovar toda a estrutura e entregar um espaço em ótimas condições para o lazer e para a prática de esportes”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A reforma terá investimento de R$ 636 mil, recurso com origem no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

Praças de Esportes

A obra no Jardim Ipiranga faz parte de uma série de reformas nas Praças de Esportes de Americana, que abrangem os bairros Antônio Zanaga (licitação homologada), São Manoel (fase de conclusão), Nova Americana e Vila Bertini (em andamento).