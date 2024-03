Um grupo de voluntários vai oferecer auxílio espiritual e um café da manhã

aos pacientes e acompanhantes em uma tenda ao lado do Pronto-Socorro Adulto (PSA) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, nesta quinta-feira (21), das 7h às 10h.

O evento integra o programa de ações da Comissão Técnica de Humanização do hospital. Denominada “Ponto de Fé”, a ação será desenvolvida por membros do Grupo da Saúde Universal, conforme explicado pelas voluntárias Rosane Bassan e Graça Berbel.

A prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas (ou capelania) é uma atividade regulamentada pela Lei Nº 9.982, de 14 de julho de 2000.

De acordo com o diretor da organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) em Americana, Klebson Soares Carvalho, o objetivo da iniciativa é estimular e expandir as ações de capelania e apoio espiritual que já são desenvolvidas no HM.

“Nesse primeiro momento vamos começar com esse café da manhã, mas depois queremos avançar em outros projetos relacionados à capelania, entre eles a revitalização da capela do HM. Esse trabalho voluntário é importante porque as pessoas chegam aqui fragilizadas. Isso vai inspirar outras pessoas a participar e fazer outras ações de acolhimento”, afirma o gestor.

Psicóloga clínica do HM, Ana Cláudia Vieira Bessa conta que as visitas de capelania no HM começaram no final do ano passado. “Todos os visitantes são cadastrados no Serviço Social. Geralmente, as ações de capelania hospitalar ocorrem antes do horário de visita de familiares e acompanhantes do paciente”, explica.

“A capelania desenvolve um importante papel no ambiente hospitalar, onde o ser humano costuma estar muito fragilizado. Este trabalho de apoio espiritual voluntário é louvável, pois ajuda a fortalecer a fé e o ânimo de muitos pacientes e seus familiares”, avalia o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A SCMC administra o Hospital Municipal por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

