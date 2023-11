909 consumidores procuraram o Procon-SP

até o fim da tarde de hoje (24/11) para reclamar de problemas nas compras ou contratações durante a Black Friday. A maior parte das queixas foi quanto a não entrega ou demora na entrega, um total de 335 (37%).

Os outros dos principais problemas relatados foram: maquiagem de desconto (131 reclamações); mudança de preço ao finalizar a compra (117); pedido cancelado após finalização da compra (104); produto e/ou serviço entregue diferente do pedido, incompleto e/ou danificado (79).

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Nas redes sociais, o Procon-SP recebeu um total de 223 consultas e orientações sobre o tema.

Desde o início deste mês, foi disponibilizado um espaço específico no site do Procon-SP para o registro de queixas relacionadas à data promocional.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP