Daronco apita final do amador de Sumaré

O árbitro FIFA Anderson Daronco está definido para apitar a final

da primeira divisão do Campeonato Amador de Sumaré neste domingo, dia 26. Unidos da Vila Picerno e Esporte Clube Bom Retiro disputam o título da primeira divisão, a partir das 10h10, no Centro Esportivo José Pereira, na região central. Na mesma data, às 8h10, Parceiros FC e CA Guarani jogam pela final da segunda divisão.

Daronco é um árbitro experiente, vinculado à FIFA desde 2014 e tem vasto histórico nas edições da Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Eliminatórias da Copa e recentemente apitou a Liga do Catar. Além disso, participou de diversos clássicos e jogos decisivos nos campeonatos brasileiros.

Leia + Sobre todos os Esportes

“A definição de Anderson Daronco para apitar a final do campeonato engrandece ainda mais o evento. A arbitragem experiente e profissional só tende a agregar qualidade aos jogos, contribuindo para grandes espetáculos. O Campeonato Amador de Sumaré é uma das competições mais tradicionais e disputadas da região. Boa sorte aos clubes, todos já são ganhadores por percorrerem todo o campeonato com muita garra e empenho e chegarem até aqui. Convidamos nossos moradores para prestigiarem a final e torcerem muito!,”, convidou o prefeito Luiz Dalben.

O campeonato reuniu 20 times sumareenses, divididos em grupos A e B em cada divisão. As oito melhores de cada chave passaram para as oitavas de final e posteriores classificações e as duas com menor pontuação foram rebaixadas. O torneio contou com 105 jogos em cada divisão. Na 1ª, foram 578 atletas participantes; na 2ª, 565 jogadores.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP