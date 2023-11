Simone Mendes traz 3 inéditas nas plataformas

Ao final de um ano reluzente em sua carreira, marcado por diversas notáveis conquistas, Simone Mendes

comprova que ainda tem muito pelo que brilhar neste encerramento de um ciclo tão significativo. Em meio a postagens interativas com os fãs, por meio de pistas que indicassem a chegada de algo especial, a cantora preparou os ânimos nas redes sociais para o lançamento de seu primeiro álbum solo, “Cintilante”, que acaba de entrar nas plataformas digitais. Entre as 12 faixas que o compõem, surge como destaque a inédita “Caso Sem Nome”, acompanhada por um vídeo que chega ao YouTube nesta sexta-feira (24).

“Eu estou muito feliz com esse ano lindo e tão cintilante que estamos vivendo. Foram prêmios para ‘Erro Gostoso’, ‘Dois Fugitivos’, entre as músicas mais tocadas do Brasil, e a primeira parte do meu álbum segue entre as mais ouvidas. Que coisa maravilhosa!”, celebrou a artista.

A chegada do primeiro álbum completo da carreira solo de Simone Mendes veio como uma surpresa para o público. No entanto, para os fãs que acompanham seu trabalho intimamente, a artista criou uma conexão enigmática nos últimos dias. Através de suas contas de rede social, além de recursos no YouTube e Spotify — como a prática de fazer o pré-save em troca de uma pista —, Simone convidou os seguidores para embarcar nessa brincadeira misteriosa. Com isso, foi de forma divertida que a cantora criou expectativas para o que estava por vir e, agora, finalmente, revelou seu segredo.

O ponto de partida desse suntuoso trabalho surgiu em janeiro deste ano, por meio do lançamento de “Cintilante (Ao Vivo / Vol. 1)”. A gravação, realizada em 14 de dezembro de 2022, na Villa Mandacaru, em Itu, no interior de São Paulo, ocorreu de forma intimista para uma plateia de 300 convidados, composta por amigos, familiares e fãs de Simone Mendes.

Além de trazer mais duas canções inéditas, “Nome Proibido” e “Tiro No Pé”, o álbum apresentado nesta quinta-feira inclui o hit “Erro Gostoso” — já reconhecido cinco vezes com Certificado de Diamante — cujo vídeo no YouTube recebeu mais de 252 milhões de visualizações. Assista aqui: https://youtu.be/mr09lDl_Tfk . Vale destacar que as músicas novas também terão vídeos disponibilizados no YouTube em breve.

Não poderiam faltar no disco, é claro, as canções “Dois Fugitivos” e “Oi Erro”, honradas com Certificado de Diamante e Certificado de Platina, respectivamente. A faixa “Dois Fugitivos”, inclusive, foi responsável por levar Simone Mendes ao primeiro lugar das paradas de Rádio no Brasil e ao Top 5 no chart Brasil do Spotify. Assista à performance de “Dois Fugitivos”, vista mais de 59 milhões de vezes, neste link: https://youtu.be/9D3c4FlFuy8 . Os demais sucessos que compõem o projeto “Cintilante” são: “Pior Parte”, “Quadrilha”, “Você Mereceu”, “Me Esquece Por Enquanto”, “Amnésia do Beijo” e “Arruma a Mala”.

Voz expoente do sertanejo, Simone Mendes reúne cinco milhões de inscritos em seu canal no YouTube e 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Além disso, a cantora, uma das mais queridas do país, também chama a atenção por sua proximidade com os fãs, carinhosamente chamados de migles. Nas redes sociais, essa influência fica evidente pela soma do número de seguidores, que hoje ultrapassa 54 milhões.