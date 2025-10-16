Procurado por homicídio morre em confronto com o Baep em Sumaré

Cidadão foi localizado no Jardim Nova Terra; policiais apreenderam drogas, arma e silenciador

Na tarde desta quarta-feira (15), um homem de 28 anos procurado pela Justiça por homicídio morreu depois de confrontar equipes do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Jardim Nova Terra, em Sumaré. Segundo a corporação de elite da PM, o cidadão era considerado perigoso e já tinha passagens criminais por assassinato.

Segundo informações do Baep, a ação começou após informações sobre o paradeiro do suspeito. Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais militares foram recebidos a tiros dentro da residência indicada. Houve troca de disparos e o homem acabou baleado.

Em seguida, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou o óbito ainda no local. Durante a vistoria, os policiais encontraram duas pessoas — uma idosa de 67 anos e uma adolescente de 16 — que estavam na casa, mas sem envolvimento com o crime.

Apreensões

Por fim, no quintal do imóvel foi encontrada uma mochila com 1,37 kg de cocaína, 1,06 kg de maconha, porções da droga embaladas individualmente e um dispositivo usado para silenciar disparos de arma de fogo.

A pistola calibre 9 milímetros usada pelo suspeito, com 13 munições intactas, também foi apreendida. O caso foi registrado no Plantão Policial de Sumaré e segue sob investigação.

