Projeto aprovado na Câmara Municipal permite atender espécies vindas de outras cidades; já ocorre, mas agora vai ser pago

Em sessão realizada neta terça-feira (14), a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste aprovou o projeto de lei que permite ao município realizar convênios para custear o atendimento a animais silvestres de outras cidades. A propositura é de autoria do prefeito Rafael Piovezan (PL) e foi aprovada com 17 votos favoráveis.

O atendimento a animais de outras cidades já é realizado através do Cetras (Centro de Triagem e Acolhimento de Animais Silvestres), mas agora deverá ser pago. Conforme o projeto, os convênios de cooperação técnica servirão para bancar o recebimento, triagem, atendimento veterinário e demais cuidados com as espécies.

Além disso, o pagamento será feito mensalmente, com valor da contrapartida calculado com base em preços públicos fixados por decreto, considerando a categoria e o porte dos animais. O dinheiro também será destinado à conservação e manutenção das instalações, aquisição de equipamentos e remuneração dos profissionais.

Junto ao projeto de lei que permite a realização de convênios, a prefeitura barbarense protocolou uma propositura para criar o Fumaf (Fundo Municipal de Apoio à Fauna), também em regime de urgência. O texto, no entanto, ainda não foi para votação plenária.

Sessão

Os vereadores barbarenses ainda aprovaram outros dois projetos de lei e seis moções. Um deles, nº 100/2025, é de autoria do vereador Alex Dantas e institui no município a chamada “Lei Felca”. O texto estabelece medidas de prevenção, enfrentamento e conscientização sobre crimes de pedofilia e sobre a sexualização infantil.

Outro projeto aprovado, o de nº 110/2025, apresentado pelo presidente da Câmara, vereador Júlio César Kifú, dispõe sobre a inclusão do evento “Circuito da Alegria – The Brothers” no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Na segunda parte da reunião, os vereadores aprovaram seis moções de aplauso. A primeira, de autoria do vereador Juca Bortolucci, homenageia Tomas Lucas, idealizador da Festa Amor à Criança Especial, que chegou à sua 25ª edição no final de setembro. A segunda, apresentada por Rony Tavares, manifesta aplauso ao atleta barbarense Lucas de Oliveira Ribeiro, o Lucão, pelo sucesso e conquistas em sua carreira de 16 anos no futebol profissional.

Em seguida, de autoria do vereador Paulo Monaro, foram aprovadas duas moções: uma pelos 30 anos do Kumon Instituto de Educação – Unidade Centro de Santa Bárbara d’Oeste e pelo trabalho do professor Joel Firmino; e outra ao senhor Juraci Máximo Leão, em reconhecimento à sua trajetória esportiva, profissional e pessoal. Apresentada pelo vereador Tikinho TK, também foi aprovada uma moção de aplauso a Flávio Gatto, destacando sua atuação como operador de drones.

Misses

Incluída na Ordem do Dia a pedido do autor, vereador Cabo Dorigon, foi aprovada, ainda, a Moção nº 330/2025, que manifesta aplauso a Tarsila Bueno Baldini pela conquista do título de Top Model América 2025, realizado em Istambul, na Turquia.

Além de homenageá-la, o parlamentar aproveitou a sessão para efetuar a entrega de outras moções de aplauso: a de nº 299/2025, a Nicoly Gimenes Bueno, pela conquista do título de Miss Santa Bárbara d’Oeste na categoria Teen; a de nº 300/2025, a Emanuele Faccini Paixão Lima, pela conquista do título de Primeira Princesa de Santa Bárbara d’Oeste na categoria Mirim; e a de nº 301/2025, a Helena Corrêa Nardini, pela conquista do título de Miss Santa Bárbara d’Oeste na categoria Infantil.

A sessão foi realizada no Plenário “Dr. Tancredo Neves”, na sede do Legislativo, o Palácio 15 de Junho, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.