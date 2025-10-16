Americana: termina pavimentação asfáltica de ruas no São Luiz e Campo Limpo

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu as obras de pavimentação asfáltica da Rua Marco Campari, no bairro São Luiz, e do trecho que liga a Rua Luiz Panaro à Rua Antônio Ortolano, na região do Campo Limpo. Os espaços, que antes eram de terra e grama, agora possuem estrutura adequada para o trânsito de motoristas e pedestres.

Na Rua Marco Campari, a aplicação da massa asfáltica foi finalizada no trecho entre as ruas São Vito e Joaquim Rocha Júnior, que recebe agora a etapa final da concretagem das calçadas e a sinalização viária de solo. Nesse local, as melhorias incluíram ainda a pavimentação de parte da Rua São Vito, com a implantação de um canteiro central.

Já no bairro Campo Limpo, o trecho que liga a Rua Luiz Panaro à Rua Antônio Ortolano recebeu o novo pavimento asfáltico e a implantação das guias e sarjetas. A construção das calçadas e a sinalização viária de solo também estão em fase final.

“Essas obras trazem mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida para os moradores, além de melhorar o acesso e a mobilidade na região. A pavimentação é uma demanda antiga das comunidades, e agora esses trechos passam a contar com infraestrutura completa, beneficiando os motoristas e pedestres que circulam diariamente por ali”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A pavimentação das vias recebeu investimento total de R$ 405.100,53, sendo R$ 287.306,00 provenientes de emenda parlamentar intermediada pela ex-vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares e R$ 117.794,53 de contrapartida da Prefeitura.

