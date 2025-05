Profª Juliana discute pautas de saúde da mulher e cobra medidas no PPA

A vereadora Profª Juliana (PT) participou na quarta-feira (30) da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde (Comsaude) e abordou a ampliação das políticas de saúde da mulher no município.

Durante o encontro, a parlamentar mencionou a Lei Federal nº 14.847/2024, que torna obrigatória, em hospitais e unidades de saúde, a implantação da chamada “Sala Lilás” – espaço destinado ao acolhimento e atendimento de mulheres vítimas de violência, que deve contar com atendimento multiprofissional, incluindo psicóloga e assistente social, e ser instalada em local reservado, com acesso restrito a profissionais de saúde e acompanhantes previamente autorizados pela vítima, garantindo o impedimento de contato com o agressor.

Fala Profª Juliana

“Atualmente, Americana ainda não conta com esse tipo de sala de acolhimento. Diante disso, protocolei uma indicação solicitando ao Poder Executivo a implementação desse equipamento no Hospital Municipal e nas UPAs da cidade. E solicitei que o Comsaude também atue para cobrar a criação desses espaços”, afirmou Juliana.

A vereadora também relatou a reunião realizada no CAISM-Unicamp, onde buscou esclarecimentos sobre a nova tecnologia de teste de DNA para detecção do vírus HPV, que será disponibilizada ainda este ano pelo SUS. Juliana enfatizou a importância de a secretaria municipal de Saúde realizar estudos para adequação da rede, a fim de viabilizar a oferta do teste de DNA-HPV, considerando que os estudos apontam maior eficácia desse exame na prevenção do câncer do colo do útero, além de menor custo em comparação ao Papanicolau.

“O trabalho do nosso mandato por mais políticas de saúde e proteção à mulher é constante, mas, especialmente nos próximos dois meses, quando a Câmara discutirá e votará o PPA 2026–2029, estou empenhada em garantir que políticas que demandam recursos orçamentários sejam incluídas no planejamento da cidade, como a criação de um ambulatório especializado em saúde da mulher e a implantação da Sala Lilás”, afirmou a vereadora.

