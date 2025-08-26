Professora Juliana discute direitos da mulher em visitas a escolas estaduais

A vereadora Professora Juliana (PT) visitou na última quarta-feira (20) a Escola Estadual Profª Maria do Carmo Augusti, do Jardim Mário Covas III, para uma roda de conversa sobre os direitos da mulher com alunos do Ensino Médio. O bate-papo teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre políticas e equipamentos públicos voltados para proteção, garantia e efetivação dos direitos da mulher.

Durante o encontro, a parlamentar também debateu sobre os tipos de violência contra a mulher, as formas de identificar ocorrências no dia a dia e a importância de realizar a denúncia e acionar as políticas de proteção. “Estou há semanas indo em várias escolas para transmitir esses conhecimentos. Os adolescentes já possuem maturidade suficiente para compreender a dimensão e gravidade que a violência e a desigualdade de gênero possuem em nosso país. A instrução desde a juventude, até antes mesmo da adolescência, é fundamental para combater o enraizamento e perpetuação de comportamentos violentos, misóginos e a normalização do cenário atual”, destacou Professora Juliana.

Roda de conversa

Segundo a vereadora, a roda de conversa faz parte de um ciclo de visitas às escolas estaduais com a temática de direitos da mulher. “A pauta vive no mês de agosto a celebração do 19º aniversário da Lei Maria da Penha, que garante mecanismos e instituições fundamentais de proteção a mulher vítima de violência. Além das políticas em si, a transformação cultural é igualmente importante para que possamos ter uma sociedade cada vez mais justa e igualitária, qual seja o gênero ou qualquer outro tipo de marcador social trazido pelas pessoas”, concluiu Juliana.

As palestras e rodas de conversam seguem ocorrendo nessa semana, com a próxima visita da vereadora marcada para esta segunda-feira (25), na Escola Estadual Anna Maria Lucia de Nardo Moraes Barros.

