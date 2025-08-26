Exposição de carros antigos atrai mais de 7 mil visitantes em Nova Odessa

Mais de 1 mil veículos expostos e arrecadação de 3 toneladas em doações para instituições beneficentes

No último final de semana (dias 23 e 24), mais de 7 mil pessoas participaram do 2º Encontro Anual de Carros Antigos, em Nova Odessa. Segundo o diretor do Clube Corceleiros 019, Jacilanderse Cássio de Oliveira, a exposição arrecadou cerca de 3 toneladas de alimentos e rações, que serão destinadas à Comunidade Geriátrica de Nova Odessa e à AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa).

De acordo com os organizadores, a expectativa para 2026 é de uma edição ainda mais organizada e ampliada. “Nossa meta é consolidar Nova Odessa como uma das melhores cidades do Brasil para receber encontros de carros antigos”, completou o diretor do Corceleiros 019.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho, também comemorou o sucesso do evento. “É gratificante ver a cidade sendo palco de um evento que une solidariedade, cultura e lazer. O sucesso do encontro mostra que Nova Odessa tem potencial para se tornar referência regional nesse tipo de atração”, afirmou ele.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, que acompanhou a programação, destacou o envolvimento da população e o espírito solidário do evento. “Além da beleza dos carros, o que mais impressionou foi a participação das famílias e a quantidade de doações arrecadadas. Isso mostra que Nova Odessa tem um povo engajado e acolhedor”, disse Mineirinho.

Sobre o grupo

Fundado em 2019, o “Corceleiros 019” tem como objetivo preservar a história do Ford Corcel, incluindo a primeira versão, fabricada entre 1968 e 1977, e o Corcel II, produzido de 1977 a 1986. Os encontros do grupo, no entanto, não se restringem ao Corcel e recebem diversos veículos antigos e clássicos. Além das exposições, o grupo promove passeios e viagens para outras cidades de São Paulo e do Sul de Minas Gerais, reunindo colecionadores, amigos e familiares em torno da paixão pelo automobilismo.