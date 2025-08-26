Marcos Caetano discute melhorias em praça no Jardim América II

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na segunda-feira (25) com moradores do bairro Jardim América II para discutir sobre melhorias na Praça Oswaldo Baldini.

Durante o encontro, os moradores solicitaram ao parlamentar a instalação de um playground para crianças, reforço na iluminação da praça, manutenção das podas de árvores e limpeza geral para tornar o espaço mais seguro, atrativo e funcional, especialmente para as famílias que utilizam a praça à noite e nos finais de semana.

“Nosso papel é ouvir a população e buscar soluções. Vamos levar as demandas à secretaria responsável para que a Praça Oswaldo Baldini se torne um espaço de lazer mais completo e seguro para todos, especialmente para as crianças”, afirmou Caetano.

