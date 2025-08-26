A National Football League (liga de futebol americano) anunciou uma parceria de múltiplos anos com a TV Globo a partir da temporada 2025, que tem início na próxima semana. A emissora se torna a casa oficial da NFL no Brasil, transmitindo jogos ao vivo na TV fechada e em plataformas digitais, com highlights dos principais momentos da temporada em sinal aberto.

Por meio das plataformas de conteúdo da Globo, a distribuição dos conteúdos da NFL segue em expansão no país. Os fãs poderão assistir partidas de pré-temporada, jogos da temporada regular em primetime (horário nobre), incluindo o aguardado NFL São Paulo Game 2025, no Brasil, confrontos de playoffs e o Super Bowl LX, dia 8 de fevereiro de 2026, na Califórnia, Estados Unidos.

“A chegada da NFL é mais um passo em nossa missão de trazer alguns dos maiores eventos esportivos do mundo para nossas plataformas”, explicou o diretor de canais esportivos da Globo, Eduardo Gabbay. “A NFL é uma liga globalmente reconhecida por sua grandiosidade, emoção e espetáculo, e agrega ainda mais valor ao nosso portfólio, que já conta com competições de alto nível. Também representa uma oportunidade de nos conectarmos ainda mais com o público que acompanha e consome futebol americano, agora com toda a qualidade da nossa entrega”, complementou.

“Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com a Globo, um dos maiores grupos de mídia do mundo, para fornecer aos nossos mais de 36 milhões de fãs no Brasil mais acesso aos conteúdos da NFL”, disse o managing director e head da NFL International, Gerrit Meier. “Nossos parceiros de distribuição de mídia são parte fundamental da nossa estratégia de crescimento global, e a parceria com a Globo ao longo da temporada destaca nossa abordagem inovadora e relevante neste importante mercado. Estamos ansiosos para oferecer aos fãs mais maneiras de assistir aos conteúdos da NFL no Brasil”, finalizou.