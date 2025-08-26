Um rapaz de 18 anos que já tinha dívidas com a Justiça Paulista foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta segunda-feira. O caso aconteceu no Cidade Nova 2 e o jovem esta na região da av São Paulo, quando foi avistado.

Rapaz apreendido

CANIL 02 🚨 GCM Caio 🚨 GCM Ferreira 🚨 K9 Tandera

Apoio: VTR 140 Insp. Claudio/GCM Batistela VTR 155 GCM Matheus/GCM Siqueira

.📍DATA: 25 de Agosto de 2025 .📍HORA: 15h35min .📍LOCAL: Av São Paulo n°3040, Cidade Nova 2.

🛑 Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão

Esta equipe de Canil 02 durante apoio a VTR 140 em atendimento de ocorrência pelo final da avenida São Paulo, deparou com J.V.R.F de 18 anos , sendo de conhecimento da equipe haver um mandado de busca e apreensão em seu desfavor, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta( disposto no art.122 §1, ||| da lei 8.069/90 ).

Após busca pessoal foi prontamente detido e após conduzido ao 2° Distrito Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão,onde J.V permaneceu recolhido e à disposição da Justiça.

