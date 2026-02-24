Programa internacional com Oxford abre 25 vagas no Brasil para formação em emergências sanitárias

Iniciativa liderada no país pelo IDOR busca fortalecer capacidade nacional de pesquisa clínica em epidemias

Estão abertas, até 26 de fevereiro, as inscrições para a segunda edição do Clinical Research During Outbreaks (CREDO), Brazil 2026, programa internacional voltado à formação de pesquisadores e profissionais da saúde para atuação em surtos e emergências sanitárias.

Coordenado no Brasil pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), o programa integra rede global liderada pelo ISARIC, em parceria com a Universidade de Oxford, a OMS/TDR e a Fiocruz. A formação ocorre em inglês e oferece 25 vagas gratuitas para o Brasil, com apoio financeiro para o workshop presencial em Salvador (BA).

A experiência da pandemia de Covid-19 evidenciou a necessidade de países estruturarem redes de pesquisa clínica capazes de produzir evidências científicas em tempo real, orientando decisões médicas e políticas públicas em cenários de alta incerteza.

O curso foi criado com esse objetivo: formar pesquisadores e profissionais da saúde aptos a planejar e conduzir estudos clínicos em contextos de emergência, com rigor metodológico, governança adequada, gestão de dados e alinhamento ético internacional.

A edição brasileira reforça o papel do IDOR na articulação de cooperação científica global e no fortalecimento da capacidade nacional de resposta a crises sanitárias.

Coordenação com liderança internacional

O programa reúne pesquisadores que ocupam posições estratégicas em redes globais de enfrentamento a epidemias:

. Fernando Augusto Bozza, presidente do Conselho Executivo do ISARIC, pesquisador sênior do IDOR e da Fiocruz, e professor associado à Nova Medical School;

. Juliana Ferreira, presidente do Comitê Executivo da Brazilian Research Intensive Care Network (BRICNet), membro do board do ISARIC e professora da Universidade de São Paulo (USP);

. Gail Carson, chair da Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), diretora de desenvolvimento de redes do ISARIC, gestora científica do Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) e professora do Centre for Tropical Medicine and Global Health da Universidade de Oxford;

. Nina Jamieson, gestora sênior de desenvolvimento de capacidades do ISARIC e responsável pelo programa de bolsas de desenvolvimento de carreira da organização.

A presença desses nomes posiciona o Brasil dentro da agenda internacional de preparação científica para emergências sanitárias.

Estrutura do programa

O Clinical Research During Outbreaks Brazil 2026 será dividido em duas etapas:

Etapa online – 2 de março a 24 de abril de 2026

Encontros virtuais semanais e módulos técnicos sobre epidemias, métodos de pesquisa clínica, estatística, ética em emergências, Boas Práticas Clínicas (GCP), governança e planejamento de estudos, gestão e compartilhamento de dados, comunicação de risco, engajamento comunitário e logística operacional.

Workshop presencial – 27 a 30 de abril de 2026, em Salvador (BA)

Atividades práticas, simulações e início do desenvolvimento de plano de pesquisa em grupo, com interação direta com especialistas nacionais e internacionais.

Público e processo seletivo

O programa é voltado a pesquisadores e profissionais da saúde com experiência em pesquisa clínica ou epidemiológica e interesse em atuar em emergências sanitárias e saúde global. Recomenda-se formação prévia em nível de pós-graduação (mestrado ou doutorado).

A seleção será baseada na trajetória acadêmica e experiência profissional dos candidatos.

As inscrições estão abertas até 26 de fevereiro e podem ser feitas pelo link:

