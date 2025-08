O Nubank, uma das maiores plataformas de serviços digitais do mundo, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio, que conta com oportunidades para estudantes com formação superior prevista entre dezembro de 2026 e julho de 2027, sem restrição de cursos.

As vagas serão divididas entre as áreas de Tecnologia e Funções Corporativas. Na área de Tecnologia, os estagiários poderão atuar em Análise de Negócios, Ciência de Dados, Engenharia de Software e Design, participando de soluções e produtos que impactam milhões de clientes.

Já nas Funções Corporativas, as vagas contemplam áreas como Finanças, Jurídico, Auditoria, Pessoas & Cultura, Gestão de Riscos e Compliance, setores essenciais para o funcionamento e a expansão da empresa.

A trilha de desenvolvimento do Programa inclui treinamentos técnicos e comportamentais, conteúdos personalizados e acompanhamento contínuo de desempenho, com feedbacks trimestrais para orientar o desenvolvimento dos participantes.

Os interessados deverão possuir disponibilidade para estagiar de acordo com o modelo híbrido de trabalho do Nubank, que funciona em ciclos que podem variar de dois a três meses, de acordo com a unidade de negócio. Ou seja, para cada oito ou doze semanas de trabalho remoto, uma será no escritório da empresa, localizado em São Paulo/SP.

Além de bolsa-auxílio competitiva com o mercado, os estagiários contarão com vale-refeição e/ou vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, plano médico, plano odontológico, subsídio para trabalhar em casa, parcerias com academias, plataforma de cursos, programa de assistência psicológica, financeira e jurídica, entre outros benefícios.

As inscrições para o Programa de Estágio Nubank 2026 vão até 19/08/2025.

