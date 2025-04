A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com vagas abertas para o projeto “Vivendo com Exercício”, que promove saúde e bem-estar por meio da prática regular de atividades físicas. A iniciativa, vinculada à UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Paulo, é coordenada pelo professor de Educação Física Tiago Volpi.

As atividades são realizadas no Centro Comunitário do bairro, ao lado da unidade de saúde, sempre às quartas e quintas-feiras, a partir das 9h. Além dos exercícios físicos, os inscritos recebem orientação nutricional, acompanhamento das condições gerais de saúde e apoio dos estagiários do curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana).

Quem participa do projeto também conta com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, entre outros profissionais da UBS. Atualmente, são 176 integrantes de diferentes regiões da cidade.

“A proposta do projeto é cuidar das pessoas de maneira integral. É muito mais do que se movimentar: é criar vínculo, incentivar o autocuidado e resgatar a qualidade de vida, sobretudo da população idosa”, afirma o professor Tiago Volpi.

A maior parte dos participantes tem mais de 60 anos, e muitos relatam melhorias significativas na saúde e na disposição. Somente em 2024, a média semanal de atendimentos foi de 196 pessoas. Dentre elas, 46 reduziram a dose de medicamentos para doenças crônicas e 14 conseguiram interromper o uso de remédios de forma segura, um reflexo direto da mudança no estilo de vida promovida pelo programa.

Histórias de vida

Histórias como a de Marina Faustino da Cruz Ortega, de 72 anos, ilustram os benefícios da prática. “Eu tinha sérios problemas na coluna e hoje não sinto mais dor. Os exercícios me ajudaram muito no corpo e na mente. Me sinto acolhida no projeto e recomendo para todo mundo”, diz Marina.

Outro participante, Joaquim José dos Reis, de 68 anos, compartilha sua experiência ao lado da esposa. “Estamos no projeto há cerca de dez meses. Nossa saúde melhorou muito, principalmente a pressão arterial. Ela perdeu peso, o que ajudou bastante”, relata Joaquim.

Para se inscrever, os interessados, maiores de 18 anos, devem comparecer presencialmente à UBS do Jardim São Paulo (Rua das Poncianas, nº 900) com documento com foto, Cartão SUS e comprovante de residência em Americana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3407-4856.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destaca que os resultados do projeto reforçam o compromisso do município com a prevenção. “Investir em atividade física é investir em saúde pública. Projetos como este reduzem a demanda por medicamentos e atendimentos hospitalares, além de promoverem bem-estar, integração e autoestima”, explica o secretário.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, também chama atenção para a importância da iniciativa. “Esse tipo de ação preventiva precisa ser valorizado e replicado. A melhora na saúde física e mental dos usuários tem reflexos diretos na rede de atenção básica. O impacto é positivo tanto individualmente quanto no coletivo”, afirma.

Embora vinculado à UBS do Jardim São Paulo, o grupo reúne moradores de diversos bairros, como Jardim Glória, Vila Mathiensen, Vila Galo, Jardim Ipiranga, Frezzarin, Vila Pavan, Cidade Jardim, Praia Azul, Parque das Nações, Antônio Zanaga, São Vito, Parque Gramado e São Domingos.