Projeto em Sumaré quer “Maio Furta-Cor” para incentivar saúde mental materna

Está em tramitação na Câmara de Sumaré o Projeto de Lei nº 170/2023, que institui e inclui no calendário de eventos do município o Mês Maio Furta-Cor, dedicado a ações de conscientização e incentivo ao cuidado e à promoção da saúde mental materna. Apresentada pelo vereador Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania), a proposta deve passar pela avaliação das comissões internas até ser votada em plenário.

Segundo o PL, as ações sugeridas poderão ser desenvolvidas através de reuniões, palestras, cursos, oficinas, seminários e distribuição de material informativo, sempre priorizando a conscientização da população sobre a importância da saúde mental materna, e incentivando órgãos da Administração Pública, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada a se engajarem nas campanhas sobre o tema.

Em sua justificativa, a propositura explica que o mês escolhido para a campanha é maio devido à celebração nacional do Dia das Mães. Já a furta-cor teria sido escolhida em virtude da sua tonalidade que se altera de acordo com a luz que recebe.

Para o vereador, “é importante que se esclareça a relevância da dedicação à saúde mental das mães, porquanto, apesar do forte estigma social em torno de temas ligados à saúde mental, há um alarmante aumento nos casos de depressão, ansiedade e, infelizmente, suicídio entre as mães. O período perinatal pode agravar condições prévias de saúde mental, como ansiedade e transtorno bipolar. Chamar atenção para o sofrimento mental de mulheres causado pelas demandas da maternidade, e que podem levar ao esgotamento e ao suicídio, é o intuito de nosso projeto”, finaliza Rodrigo.

SETEMBRO DOURADO

Outra propositura de autoria do parlamentar que também tramita na Casa de Leis é o PL nº 169/2023, que institui a campanha Setembro Dourado no município, visando conscientizar profissionais da saúde, pais e sociedade em geral sobre os sinais e sintomas para a detecção do câncer infanto-juvenil.

O projeto determina que, durante o mês de setembro, a critério dos gestores, serão realizadas atividades para conscientização e orientação para o diagnóstico precoce da doença. A campanha é uma iniciativa da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (Coniacc), que congrega instituições espalhadas por todo o Brasil.

De acordo Rodrigo, “o diagnóstico precoce permite começar o tratamento de forma imediata, aumentando as chances de sucesso e remissão. Desta forma, nosso projeto se mostra de extrema importância para promover atividades de conscientização de profissionais de saúde, pais e da população em geral do município de Sumaré sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil”, afirma.

A propositura também deve ser avaliada pelas comissões permanentes da Câmara Municipal para seguir à votação.

