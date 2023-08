Paixão por hotéis Pet Friendly: tudo o que você precisa saber

Muitas pessoas procuram sair de férias com seus animais de estimação. E atentos a esta tendência, cada vez mais os alojamentos têm propostas pet friendly. O que oferecem? O que levar em conta antes de viajar com cães e gatos?

A tendência dos hotéis pet friendly é mundial. Os animais de estimação são, para muitas pessoas, como mais um membro da família e uma companhia inevitável no dia a dia. Tanto que muitos buscam opções de viagens ou pensam em destinos de férias pensando no bem-estar de seus animais.

Atentos a essa tendência, cada vez mais hotéis, restaurantes e companhias aéreas têm desenvolvido propostas pet friendly com o objetivo de fazer com que pessoas e animais de estimação se sintam confortáveis ​​em um mesmo lugar.

Muitos complexos adaptaram suas instalações e oferecem serviços hoje para receber pessoas que querem ficar com outras pessoas e não deixar seus companheiros de quatro patas sozinhos durante as férias.

O que levar em conta antes de viajar com animais de estimação?

Agora, o que deve ser levado em conta antes de embarcar em uma viagem com animais de estimação?

Antes de tudo, você deve levá-los ao veterinário para examiná-los e decidir se eles estão bem de saúde para realizar a viagem.

Em seguida, verifique as exigências da companhia aérea para embarque com animais e certifique-se de que é uma empresa exemplo para esse tipo de transfer. O mesmo com os requisitos do país para onde pretende viajar.

No caso do México, por exemplo, na chegada ao aeroporto deve ser apresentado o atestado de saúde do animal, emitido por um veterinário particular ou pela Autoridade Federal correspondente do país de origem.

Além disso, os animais com mais de três meses de idade devem estar vacinados contra a raiva, informação que também deve ser comprovada com o certificado de vacinação. A documentação também deve incluir a desparasitação interna e externa nos seis meses anteriores ao início da viagem.

Onde ficar com animais de estimação?

No Caribe,entre as opções pet friendly mais procuradas estão os hotéis da rede Hard Rock Hotels An All Inclusive Experience, que além de aceitarem animais de estimação em seus quartos, contam com serviços e atividades especiais para eles.

O resort Hard Rock Hotel Cancun, no Caribe mexicano, oferece aos hóspedes a possibilidade de se hospedar com até dois animais de estimação de 22 quilos cada por quarto.

Este 5 estrelas tem um programa original para animais de estimação. A proposta inclui comodidades exclusivas, como uma cama com tecnologia Memory Foam para eles, um brinde de boas-vindas e áreas especialmente projetadas para que cães e gatos tenham o mesmo conforto durante a estadia que seus humanos.

Na tarifa, que pode ser para uma Suíte Rock com vista para o mar ou para um dos muitos quartos da categoria Deluxe, é cobrada uma taxa adicional pela estadia dos animais, que inclui a utilização das instalações e o acesso às comodidades. O custo é de US$ 150 por animal, por estadia.

Em outros hotéis da rede, como Hard Rock Hotel Los Cabos, Hard Rock Hotel Vallarta e Hard Rock Hotel Riviera Maya, também há opções pet friendly. O Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana na República Dominicana inclui até suítes familiares para que grandes grupos possam ficar com seus animais de estimação.

