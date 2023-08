Nova Odessa terá 2º Feirão do Emprego em setembro

O prefeito de Nova Odessa Cláudio Schooder (o Leitinho) confirmou nesta semana a realização, já em setembro, da 2ª Edição do “Feirão do Emprego”, no qual dezenas de empresas e agências da região devem receber currículos e selecionar candidatos que moram na cidade para cerca de 700 vagas de trabalho. No 1º “Feirão”, em julho de 2022, mais de 1.500 trabalhadores passaram pelo saguão da Prefeitura de Nova Odessa, “disputando” cerca de 780 vagas.

Uma reunião na última quinta-feira (03/08), no auditório da Prefeitura de Nova Odessa, reuniu cerca de 40 representantes de empresas, a equipe do PLT (Posto Local do Trabalho) e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, para definir detalhes do “mutirão” – que vai acontecer novamente num sábado de manhã, no saguão do Paço. A data definitiva deve ser confirmada e divulgada em breve pela Prefeitura.

Já estão confirmadas empresas como a Ambipar, Localiza, Grupo SC/Panpharma (duas grandes empresas que se instalaram em Nova Odessa no final de 2022), VRH Consultoria, Leofran Transportes, Moinho Potenza, Cones, McDonald’s, Saurer, Metroval, A Executiva, Supermercados Pague Menos, Metal Four e Supermercados Paraná – entre outras.

Além disso, o 2º “Feirão do Emprego” de Nova Odessa também vai oferecer vagas de estágio para estudantes e jovens aprendizes da cidade, através das parcerias com o SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Como na primeira edição, em 2022, os trabalhadores vão ser admitidos no Paço Municipal em grupos de 70 pessoas, passando inicialmente por uma palestra sobre como se comportar em entrevistas de emprego e “turbinar” o currículo, oferecida pela Microlins. Em seguida, o grupo vai ser autorizado a percorrer as mesas de cada empresa participante, onde estará disponível uma lista de vagas disponibilizadas por aquele contratante. Outros serviços gratuitos devem ser oferecidos, como corte de cabelo – tudo pensado para ajudar o trabalhador novaodessense a encontrar um novo emprego.

“Já temos 50 empresas interessadas e confirmadas para o ‘Feirão’, então esperamos no mínimo repetir o total de vagas disponíveis. Outras empresas interessadas ainda podem entrar em contato com a equipe do nosso PLT, que segue sempre à disposição para o cadastramento de vagas e captação de currículos”, completou Brocchi. O WhatsApp do PLT é o (19) 97101-0745.

“Muitas pessoas estão precisando de emprego pagar suas contas, levar o mantimento para o seu lar, alimentar sua família. Essa parceria da Prefeitura com as empresas de Nova Odessa é para isso, para trazer o emprego até quem mais precisa, inclusive para o primeiro emprego”, completou o prefeito Leitinho.

