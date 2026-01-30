Quadra da Emef Ghiraldelli receberá obra de cobertura

Boa notícia para a comunidade escolar. A Prefeitura de Hortolândia definiu os detalhes para o início da obra de cobertura da quadra esportiva da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Villagio Ghiraldelli. A intervenção começa no próximo mês e vai garantir mais conforto aos alunos durante a utilização do espaço. De acordo com a Secretaria de Obras da Prefeitura, o prazo de execução do serviço é de 6 meses, o que significa que no próximo semestre a área de 760 metros quadrados já estará coberta, protegendo alunos e profissionais do sol e da chuva e ampliando as possibilidades de uso do espaço. A unidade escolar atende turmas do 1. ao 5. ano do Ensino Fundamental, com 375 alunos matriculados.

Nesta quarta-feira (28/01), técnicos da secretaria de Obras se reuniram com a empresa responsável pela construção para checagem do projeto. A cobertura de telha metálica ficará em uma altura de 3,39 metros do solo, permitindo ventilação adequada para a área. Vinte pilares sustentarão a estrutura. A obra contempla ainda implantação de sistema de drenagem de águas pluviais, com calhas, condutores e caixa subterrânea. Os recursos para a melhoria são provenientes do Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).





De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, a construção da quadra atende a necessidade de melhorar as condições físicas e estruturais da unidade escolar. A iniciativa foi inserida no PAR (Plano de Ações Articuladas) que é uma estratégia do Ministério da Educação, de assistência técnica e financeira aos municípios por meio da celebração de Termo de Colaboração.

