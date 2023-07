Está à procura de uma forma alternativa de diversificar a sua vida financeira? Você pode fazer isso, por exemplo, por meio de investimentos em ações do Ibovespa, dos fundos imobiliários, de ETFs e no mercado norte-americano. Porém, caso o seu perfil de investidor seja mais arrojado e experiente, as opções binárias podem ser um caminho mais interessante.

De modo simplificado, as opções binárias são operações em que tentamos prever se o preço de um ativo financeiro cairá ou subirá. Tudo isso em um espaço de tempo bem curto, como em alguns segundos. E, ao contrário do que estamos acostumados em uma corretora tradicional, não fazemos compras desses ativos. Em outras palavras, não temos carteiras.

Caso essa forma de movimentação financeira te agrade, é possível que você queira saber quais são as corretoras de opções binárias disponíveis. Antes de mais nada, porém, é preciso saber o que elas, em geral, têm a oferecer aos seus usuários, bem como suas vantagens e desvantagens.

Existem corretoras de opções binárias no Brasil?

Por enquanto, as corretoras de opções binárias não são regulamentadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). É como o mercado Forex, o maior do mundo, que ainda não tem regulamentação no Brasil. Dessa forma, a única maneira de operar opções binárias é por meio de uma corretora internacional.

O quão arriscado é o mercado de opções binárias?

O mercado de opções binárias está sujeito à altíssima volatilidade dos ativos negociados, como pares de moedas, commodities e índices. Nesse sentido, se você investir o seu dinheiro a fim de tentar prever se o preço de um ativo subirá ou cairá, lembre-se que o risco de perdas é bastante alto.

O que analisar antes de escolher uma corretora?

Assim como fazemos nas corretoras brasileiras, em que procuramos informações sobre os serviços oferecidos aos usuários, o mesmo precisa ser feito quando buscamos corretoras de opções binárias. Não é por acaso que existem diversas corretoras internacionais com portas abertas para esse tipo de mercado, mas com determinadas particularidades, vantajosas para alguns usuários e desvantajosas para outros.

Entre as características que precisam ser analisadas em cada corretora de opções binárias, estão:

o depósito mínimo;

o suporte ao cliente;

facilidade de uso da plataforma de negociações;

a existência de uma conta demonstrativa;

a variedade dos ativos disponíveis;

cobrança de taxas;

e a previsão de retorno;

As características listadas acima são as principais da comparação entre corretoras, e servem como bons guias para os investidores, dos mais aos menos experientes (embora as opções binárias sejam mais recomendas para usuários com experiência e conhecimento em investimentos financeiros).

O que as melhores corretoras de opções binárias oferecem?

Entre as melhores corretoras abertas ao mercado de opções binárias, estão a Pocket Option, a Quotex, a IQ Option, a Deriv e a Olymp Trade. Em comum entre essas cinco corretoras, podemos citar o suporte ao cliente, feito por e-mail, chat e telefone 24/7. Além disso, todas elas garantem rendimentos superiores a 90%.

Em relação ao depósito mínimo (feito em dólares), a corretora mais vantajosa para os investidores é a Deriv, que requer apenas $5 no depósito. Em contrapartida, o depósito mínimo na Pocket Option é de $50.

No tocante aos métodos de depósito, a Deriv é a corretora com maior variedade de formas, que incluem transferência bancária, cartões de crédito e débito, carteiras eletrônicas e criptomoedas. A IQ Option também possui um interessante leque de meios de pagamento, mas com uma pequena restrição relacionada às bandeiras de cartões e à geolocalização de possuidores de conta no PayPal (apenas para países europeus).

As cinco corretoras de opções binárias listas oferecem aos seus clientes a chance de terem uma conta demonstrativa. Além disso, todas possuem informações publicadas em diversos idiomas. Em relação ao tempo de ativação da conta, apenas a corretora Quotex não o informa; nas demais corretoras, os usuários sabem que terão suas contas ativadas em até 24 horas.

Outro quesito a ser avaliado é o de cobrança de taxas. A corretora Pocket Option garante que não há cobranças na retirada, nem por inatividade, depósito ou negociação. A Quotex também informa que não há taxas adicionais. Por outro lado, a corretora Deriv informa que são aplicados spreads e cobradas comissões baixas. Algo semelhante acontece na Olymp Trade, em que também são aplicados spreads e cobradas comissões. Por fim, a corretora IQ Option pode cobrar taxas na conversão de moedas em um depósito, taxas de retirada em 2% depois do primeiro mês, e taxas de inatividade de $10 caso haja inatividade durante 90 dias.

