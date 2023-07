Moto vai parar embaixo do ônibus no Gramado

Uma moto foi parar embaixo do ônibus

em acidente registrado no Parque Gramado, Americana, esta terça-feira. O homem, de 43 anos teve ferimentos leves. O condutor do coletivo seguia pela rua João Martins Milena. O motociclista contou à polícia que quando chegou ao cruzamento com a rua Luís Urbano, o sol ofuscou sua visão e ele não viu a moto que vinha daquela rua.

Ele colidiu contra a lateral do ônibus e parou embaixo do coletivo. A Polícia Militar esteve no local e orientou os condutores e conseguiu liberar o trânsito. Segundo o registro do caso, a vítima foi encaminhada ao Hospital Unimep.

