A baixa libido é uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos.

Por ser um assunto cheio de tabus para boa parte das pessoas, nem sempre se consegue chegar às verdadeiras causas da falta de desejo sexual. Isso pode acometer tantos homens e mulheres, dependendo da história de cada um, levando em conta aspectos culturais, religião, crenças e costumes, assim como os aspectos hormonais que podem acarretar transtornos sexuais.

“Primeiramente, devemos entender que libido é a manifestação natural do desejo sexual, quando passa por estímulos sensoriais que despertam essa faísca de prazer. Independe de fatores como idade, sexo ou momento. A libido pode ser despertada tanto a partir de um livro que se lê como num “encontro às cegas” em que a voz é um componente decisivo para dar um match! A Libido, antes de percorrer as entranhas do corpo, acontece na mente, no ouvido, com o fantástico poder da imaginação”, explica Stephanie Seitz, sexóloga da INTT Cosméticos e CEO da marca que é referência no Brasil e exterior em produtos íntimos e sextoys.

A libido da mulher é diferente da libido do homem?

Stephanie: a mulher, em geral, por ter as atribuições de multitarefas, sente-se menos disposta a dedicar momentos de prazer a dois, infelizmente. Ela se cobra pela falta de atenção dos filhos, da organização da rotina da casa e, mesmo trabalhando fora, não se desliga dessas responsabilidades. Interessante é que a mulher que se considera empoderada, porque tem um ótimo emprego e é bem-sucedida, inclusive financeiramente, se queixa também de sua libido em baixa, mesmo com parceiros fixos. Seus desejos sexuais são sempre preteridos a outros interesses, que esfriam sua libido.

Quando se trata dos homens, eles não entregam tão fácil suas insatisfações sexuais. É comum eles focarem em outros prazeres, ou mesmo surja alguma pessoa que os atraia a ponto de arriscarem novas relações e até buscarem tratamentos para ajudarem a resolver essas questões.

Bebidas Alcoólicas ajudam na hora H e aumentam a libido?

Stephanie: é normal, entre os jovens principalmente, recorrerem às bebidas alcoólicas para esquentar o clima sexual e ficarem mais descontraídos. É claro que pequenas dosagens, elas liberam a pessoa, tornando-a mais solta e relaxada. Mas também, com efeito do álcool, ela pode se tornar um alvo fácil para assédios e abusos sexuais, sem contar o alcoolismo. Além disso, a pessoa tímida que exagera na bebida, pode surpreender no seu comportamento e causar problemas a si e aos outros, acabando a diversão de quem estiver curtindo o momento.

Além de que, se a pessoa beber mais de quatro doses de álcool por semana, o efeito será o contrário, a libido com certeza será comprometida. Na mulher, pode inclusive interferir na ovulação, ao tornar a bebida um hábito.

A libido diminui com o tempo?

Stephanie: o desejo sexual é estimulado pela novidade, pela conquista dos pontos de prazer no outro, pelos momentos de puro êxtase. Se o relacionamento é de longo prazo, é mais do que normal que se diminua a libido, o que pode coincidir também com os fatores hormonais pela faixa de idade, orgânicos e emocionais causados pelo estresse, por excesso de trabalho, insônia, sedentarismo, obesidade etc. Mas é bem provável que com a incompatibilidade de desejos e necessidades do casal, a libido vai sumindo, a ponto de não se sentirem mais atraídos pelo outro.

Quais são as dicas para aumentar a libido?

Stephanie: a primeira dica é entender que sexo é fonte de prazer, expressão do corpo, manifestação da vida e também de cura, uma vez que estimula hormônios que trazem o equilíbrio e relaxamento. Não pode ser encarado só como função reprodutora. É importante entre outros exames de rotina, avaliar os motivos que causam o desânimo e a falta de vontade sexual. Procure orientação de médico de sua confiança para buscar o tratamento adequado para solucionar suas questões. Lembre que sua saúde mental é prioridade.

A segunda dica é um alerta: sedentarismo, tabagismo e má alimentação são fatores de inibição da libido. Isto porque o corpo precisa de certos hormônios como serotonina, oxitocina e dopamina, que são ativados quando se tem uma alimentação equilibrada, hábitos saudáveis, livres de vícios e exercícios constantes!

“É possível manter uma vida sexual feliz e prazerosa cuidando do relacionamento, permitindo-se amar, brincar, namorar, criar laços e intimidades. As preliminares são uma maneira divertida de atrair o parceiro para culminar num momento de entrega e dedicação. O despertar da libido começa nos pequenos gestos de gentileza e carinho com o seu amor! Demonstre todo seu potencial criativo e encantador no momento do sexo. Você pode, você merece!”, ressalta a sexóloga Stephanie Seitz.

