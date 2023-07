Diniz vai 'esquentar cadeira' de Ancelotti na Seleção

Dinizismo vem aí até Ancelotti?

“Tem muitos treinadores bons no Brasil. Foi por conta de um trabalho inovador, desde o Audax. Filosofia de jogo. Sempre o mesmo método. Renovação na aplicação tática. A proposta de jogo é quase parecida com a do treinador que assumirá a partir da Copa América, o Ancelotti. Tem quase a mesma proposta”, completou o presidente da entidade.

CONCILIAÇÃO COM O FLUMINENSE

Diniz irá à seleção com mais três membros da comissão técnica. Os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli, além do preparador físico Marcos Seixas, que já tem participado de convocações neste ano com Ramon Menezes.

O acordo entre as partes pelo interino prevê que Diniz siga o trabalho no Fluminense, mas vá para a seleção durante as convocações e datas Fifa.

A tratativa entre CBF e o treinador aconteceu com o aval do clube, que topou o formato de trabalho que usará Diniz em um período parcial na seleção.

