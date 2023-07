Censo 2022: crescimento de Americana é superior ao do Estado

Os dados do Censo 2022 atestaram que Americana registrou um crescimento populacional proporcionalmente maior do que o do Estado. Enquanto o crescimento demográfico no Estado de São Paulo foi de 7,65% de 2010 para 2022, passando de 41.262.199 para 44.420.459 pessoas, Americana cresceu 12,63% no mesmo período, ou seja, passou de uma população em 2010 de 210.638 para uma população em 2022 de 237.247.

Conforme análise comparativa, observa-se um crescimento populacional do Município significativamente superior ao do Estado de São Paulo, indicando um cenário positivo para a cidade de Americana.

De acordo com o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin, “as informações do Censo são de grande importância para o planejamento das ações do município e são muito utilizadas na nossa unidade de estatísticas para que a base de dados fique sempre atualizada e ajude a direcionar nossas ações de maneira mais assertiva”, afirmou.

Se compararmos com os municípios com mais de 200 mil habitantes, que correspondem à Região Metropolitana de Campinas, com base nas informações do Censo de 2022, Americana encontra-se na 4ª posição.

Vários são os fatores que podem ter contribuído com o crescimento populacional positivo, como por exemplo o aumento de oportunidades de emprego e renda, investimentos em infraestrutura, serviços públicos de qualidade, transporte, lazer e moradia entre outros.

O importante neste momento, segundo a secretária de Fazenda, Simone Bruno, é comemorar o aumento populacional maior que o do Estado, o que confirma a atual conjuntura econômica e financeira de retomada do desenvolvimento econômico impulsionado pela atual Administração.

IPM E ICMS

Até o exercício Ano Base 2022, em que se utilizavam os dados do Censo de 2010, Americana tinha de representatividade no IPM (Índice de Participação dos Municípios) relativo à população o índice de 0,0006636, o que representa 0,14% do IPM total. Com o Censo de 2022, Americana passará a ter de representatividade no IPM relativo à população o índice de 0,0006943, o que representa um crescimento de 4,62% na fatia do IPM que se refere à população.

Com relação à participação do município no produto da arrecadação do ICMS, que se refere às transferências do Estado para a cidade (IPM/Estado), a análise dos dados do Estado aponta que, no exercício de 2010, Americana representava 0,51% do total da população do Estado de São Paulo. Com o novo Censo de 2022, passou a 0,53% do total da população do Estado de São Paulo, significando uma pequena variação percentual para que causasse maiores impactos nos cálculos e representasse incremento em termos de valores de repasses. No entanto, é bastante relevante considerando que esta pequena variação representa a manutenção dos valores de repasses à cidade.

Simone explica, ainda, que o novo Censo deverá ser utilizado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para o cálculo relativo ao Ano Base de 2023, cuja publicação do IPM definitivo se dará em 2024, e será utilizado para distribuição aos municípios durante o exercício de 2025. Isto significa que eventuais reflexos na composição dos cálculos e destinação de valores de repasses somente serão sentidos daqui a dois anos.

