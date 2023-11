Qualifica SP – Novo Emprego oferece cursos profissionalizantes gratuitos na região de Campinas

A escolha dos cursos foi realizada após análise das demandas de mercado da região, juntamente aos municípios. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, ou seja, oferecer treinamento em segmentos em que há vagas em aberto.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br até dia 29 de novembro. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Serviço:

Curso: Assistente de Cabeleireiro

20 vagas

Sobre o curso: Capacita o aluno para os conhecimentos de gestão e práticas do salão de cabeleireiro, conhecendo as novas técnicas e tendências do mercado.

Inscrições: até 29 de novembro

Início das aulas: 4 de dezembro (previsão)

Duração do curso: 80 horas

Local: Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang – R. Manoel Antônio da Silva, 415 – Jardim São Benedito, Hortolândia – SP, 13185-331

Curso: Manicure e Pedicure

20 vagas

Sobre o curso: Capacita o aluno para atuar como manicure e pedicure usando técnicas específicas para cuidados e embelezamento das unhas das mãos e dos pés, bem como prepará-lo para gerir sua própria carreira.

Inscrições: até 29 de novembro

Início das aulas: 4 de dezembro (previsão)

Duração do curso: 80 horas

Local: Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang – R. Manoel Antônio da Silva, 415 – Jardim São Benedito, Hortolândia – SP, 13185-331

Curso: Maquiagem

20 vagas

Sobre o curso: Capacita o aluno para atuar na área de maquiagem, analisando os planos de embelezamento pessoal, usando técnicas que levem em conta tipo e formato de rosto.

Inscrições: até 29 de novembro

Início das aulas: 4 de dezembro (previsão)

Duração do curso: 80 horas

Local: Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang – R. Manoel Antônio da Silva, 415 – Jardim São Benedito, Hortolândia – SP, 13185-331

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), pasta do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Além disso, conta com programas de capacitação profissional, ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcrédito do Banco do Povo. Tem como instituições vinculadas a InvestSP, a Desenvolve SP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).

