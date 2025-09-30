O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana, em parceria com a empresa Suzano, recebe um processo seletivo para a contratação de 50 vagas auxiliares de limpeza temporários nesta quarta-feira (1º), das 9h às 12h. A seleção será realizada no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), localizado na Rua Anhanguera, 16, no Centro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As atividades incluem serviços de limpeza em áreas comuns, equipamentos, ruas, bebedouros e banheiros da unidade industrial da Suzano, em Limeira.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e residir em Americana ou Limeira. Os candidatos devem apresentar currículo impresso e documentos pessoais no ato da seleção.

Salário das 50 vagas

O período de contratação vai de 13 de outubro a 7 de novembro. O salário base oferecido é de R$ 2.189,97. Como o contrato não contempla 30 dias, o valor líquido a ser recebido ficará em torno de R$ 1.400,00, podendo variar conforme a realização de horas adicionais. Os contratados terão direito a transporte e alimentação no local.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado