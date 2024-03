Após queda em 2023, mercado de fusões e aquisições deve crescer

Se em 2023 o mercado de fusões e aquisições terminou em queda de 12%

a expectativa é de que este ano seja diferente. Segundo o relatório anual de M&A divulgado pela TTR Data, o cenário de compra e venda das empresas deve voltar a crescer nos próximos meses no Brasil.

Com queda da taxa Selic e menos instabilidade política, o país, que já é líder das transações na América Latina, deve ter um destaque ainda maior no segmento em 2024. Os investidores latinos ainda mantêm um certo otimismo, segundo declarações da própria pesquisa. Por isso, é esperada a ampliação de captação de recursos e investimentos em novas empresas em território brasileiro.

No entanto, especialistas alertam sobre a importância de o profissional envolvido nestas negociações estarem atualizados em relação ao mercado global e atentos aos detalhes jurídicos, que podem, muitas vezes, alterar o rumo dos acordos.

“Tanto o comprador quanto o vendedor querem fazer o melhor negócio possível. Por isso, conhecer os elementos e processos jurídicos envolvidos nas negociações determina o resultado”, afirma Vinicius Camargo Silva, advogado, consultor de empresas e especialista em fusões e aquisições.

Energia renovável, tecnologia, agronegócio e saúde serão os temas que mais devem atrair movimentações neste ano, não apenas em escala nacional, mas no mundo todo. Os quatro setores representam grandes apostas de investimento, geração de emprego e desenvolvimento.

Palestra

“Compra e venda e negociação de empresas” é o tema da palestra que será realizada no dia 20 de março, no Iguatemi Business, em Votorantim. É destinada a empresários, administradores e executivos. O advogado Vinicius Camargo Silva abordará a estrutura de ofertas e propostas para compra e vendas de empresas.

O especialista também falará sobre como tratar contratos de sigilo e confidencialidade, quais os processos de due e legal diligence, retenção de preço, entre outros elementos

Sobre o especialista

Vinícius Camargo Silva é advogado, consultor de empresas, mestre em Direito pela PUC-SP, pesquisador do Governo Federal na área Jurídica (CNPQ 1999-2001), palestrante e conferencista, com atuação em todo o território nacional na área do direito de empresas.

Serviço

Evento “Compra e venda e negociação de empresas”

Palestrante Vinicius Camargo Silva

Data: 20/03/2024

Horário: 9h às 10h30

Local: Av. Gisele Constantino, 1850, Votorantim, prédio do Iguatemi Business, salão de palestras no térreo

Vagas limitadas

Mais informações: (15) 98112-7608

