Morreu esta quinta-feira João Margato, nome histórico da Romi

Era pai do ex-homem forte do governo Mário Heins Gilmar Margato e de assessor do presidente da Câmara Paulo Monaro (SD). Barbarense, nascido em 31 de julho de 1933, na Usina Santa Bárbara, ele dedicou 32 anos de trabalho às Indústrias Romi, aposentando-se em 1982.

Monaro propõe a outorga da Medalha Dona Margarida da Graça Martins – a Fundadora, bem como o respectivo Diploma de Gratidão, João Margato.

A aposentadoria foi o passaporte para outra fase de sua vida. João adquiriu o “Bazar e Papelaria Cruzeiro” e, depois, abriu a lanchonete Cookery, ambos no Centro. Aos 83 anos de idade, muito deles dedicados ao comércio barbarense, ele ainda está na direção de seu estabelecimento comercial, a “Nova Cookery”, salão para bailes direcionado ao público da terceira idade.

“Trabalhador, excelente pai e esposo, avô amoroso, o Seu João soube como ninguém conduzir sua vida profissional e familiar, sempre buscando força e coragem em suas orações”, comenta Monaro.

