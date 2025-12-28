Todo o mercado financeiro, apesar das Festas de Fim de Ano, já dá como verdadeira a tendência de baixa da SELIC depois de mais de 36 meses.

Assim, em 2026, o cenário econômico para o investidor brasileiro será caracterizado pelo início de um novo ciclo de afrouxamento monetário, após um período de juros elevados.

A expectativa é que a Selic atinja 12,13% até o final do ano

com cortes de juros também previstos nos Estados Unidos pelo Federal Reserve.

Analistas consideram essa situação como uma “combinação poderosa para ativos de desempenho real como geração de energia elétrica, mineração, industria, comérico, exploração de petróleo e datacenters. Projeções indicam que o Banco Central começará a reduzir a Selic já no primeiro trimestre de 2026, levando-a de 15% para 12% até o final do ano, resultando em uma redução de 300 pontos-base.

“As hidrelétricas estão de volta e com juros menores, podem ficar imbatíveis”

Dentre as fontes renováveis, a hidrelétrica, por ser a única classificada na categoria “permanente” e portanto não intermitente pela legislação deve ter um grande estímulo com essa queda das taxas de juros.

A expectativa é que nos proximos leilões de energia previstos para 2026 , 2027 e 2028, os custos viabilizem novos investimentos, mas não apenas em usinas de grande e médio porte, mas em pequenas e mini usinas, de impactos ambientais inexistentes ou até mesmo francamente positivos para a sociedade e a natureza, como a piscicultura, a fruticultura irrigada por gotejamento.

Aos poucos, a sociedade vai percebendo que construir reservatórios, se for uma atividade projetada com cuidado e com participação das comunidades, é algo muito favorável ao meio ambiente pois armazena água doce, permitindo toda uma série de cuidados com seu manejo. “Água arnazenada é um bem precioso e não coisa diabólica como quiseram fazer crer alguns”, diz o CEO da ENERCONS, Ivo Pugnaloni, responsavel técnico por 32 projetos de engenharia de PCHs e 9 inventários hidrenergéticos aprovados pela ANEEL,

“Em cada municipio de nosso gigantesco país, existem dezenas de pequenos potenciais hidreletricos, verdadeiras “pequenas Itaipus” que podem ser aproveitadas agora com a aprovação da lei 15.269/25 que permitiu que até os menores consumidores de energia possam escolher até que tipo de fonte de energia desejam comprar”, diz Pugnaloni.

Sendo um dos grandes defensores de que o Brasil aproveite seu potencial hidráulico para gerar energia, pescado, irrigação e turismo rural, o engenheiro eletricista, que foi diretor de planejamento do grupo COPEL defende que o ao invés de gastar bilhões de dolares por ano importando gás natural liquefeito, óleo pesado e óleo diesel para gerar energia elétrica, o Brasil construa mais hidrelétricas, nos Estados indicados pelo SIPOT.

Pugnaloni ressalta que além de limpa, a energia da agua pode servir para acumular a energia solar e eólica.

“Mas as hidreétricas já fazem isso sem nenhum gasto extra com baterias químicas, que são importadas do outro lado do mundo, caríssimas, altamente poluentes e cujos custos terão que ser somados aos custos da geração de fontes intermitentes que poderão ficar proibitivas.

Além disso, para os investidores de pequeno e médio porte elas são muito acessíveis enquanto investimento produtivo, ainda mais quando já tem sua energia previamente vendida, mesmo antes de ficarem concluídas como é o caso hoje em dia aqui na ENERCONS onde nossos clientes investidores se quiserem já podem sair com a energia vendida.” concluiu.

