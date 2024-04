A educação contínua é uma grande tendência para quem quer ser um profissional de sucesso, agora e no futuro. Com as transformações digitais, o modelo híbrido de educação ganhou força e esses educandos, seja na primeira graduação ou na pós, também estão em busca de oportunidades no mercado. Nesse cenário, hoje decidi tirar algumas dúvidas sobre o EaD (Ensino à Distância) aliado ao estágio, a fim de trazer algumas dicas fundamentais e facilitar a procura por vagas. Dados demonstram o crescimento da educação à distância Nesses últimos anos, a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) investiu no fortalecimento do conceito AVA (ambiente virtual de aprendizagem) e das telas interativas, com o objetivo de potencializar seu modelo híbrido na pós-graduação. Segundo seus dados, 62% das turmas já são no modelo hi-flex (híbrido). Essa possibilidade trouxe um aumento de 48% nas matrículas e um alcance de 98% de novos alunos. Esses dados demonstram como a busca por essa aprendizagem se tornou popular, sendo a preferência de um grande número de pessoas e uma possibilidade mais acessível. Os profissionais ainda em formação procuram um “lugar ao sol” e o encontram, recheado de benefícios, no estágio. Isso porque o ato educativo é o modelo perfeito para unir a sala de aula com o meio empresarial, facilitando a conciliação da teoria e prática. Quem faz pós-graduação à distância pode estagiar? Para ser estagiário, basta ter mais de 16 anos e estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino, seja do nível médio, técnico ou superior. Dessa forma, quem faz pós-graduação ou MBA (Master Business Administration) pode pleitear vagas dessa modalidade, seja presencial ou à distância. Afinal, a Lei de Estágio, nº 11.788/2008, incentiva a contratação de colaboradores nessa modalidade escolar assim como no regime remoto. Com a pandemia, o teletrabalho ganhou foco e tornou-se a escolha de 85% das corporações, conforme a Consultoria Korn Ferry. Isso porque, além de trazer mais qualidade de vida aos profissionais, também é um auxílio à produtividade da corporação, melhorando a retenção de talentos. Direitos do estagiário da pós-graduação à distância Desse modo, separei alguns detalhes sobre a legislação vigente, inclusive para o aluno da pós-graduação à distância. Confira: Carga horária reduzida e recesso remunerado: A categoria possui várias especificidades. Entre elas, cito a carga horária reduzida para, no máximo, seis horas diárias e 30h semanais. Também temos o recesso remunerado de 30 dias, um direito após um ano de ocupação na mesma empresa. Seguro contra acidentes pessoais: Todo aspirante deve ter o seguro contra acidentes pessoais, o qual também entra no TCE (Termo de Compromisso do Estágio). Esse documento, próprio dessa modalidade, é assinado pelo estudante, instituição de ensino, contratante e agente de integração para facilitar as burocracias. Inclusive, contamos com uma série de associados, comprometidos e espalhados por todo o Brasil. Veja aqui a lista! Bolsa-auxílio e auxílio-transporte: Outro benefício do estágio é a bolsa-auxílio, para aqueles casos extracurriculares. Esse montante auxilia a vaga oferecida a ficar mais atrativa e também é de grande ajuda para o aluno, possibilitando poder de compra. Caso o recém integrante precise se deslocar para o escritório, a legislação prevê o pagamento de auxílio-transporte a fim de simplificar o trajeto. As demais bonificações, como vale-alimentação ou refeição, entre outros, ficam a cargo do concedente, mas não é mandatório por jurisprudência. Por fim, o estágio é a modalidade perfeita para fortalecer o time, renovar criativamente as estratégias, auxiliar alguém ainda em desenvolvimento, entre muitos outros ganhos para ambos os lados. Por isso, digo e repito: abra as portas da sua empresa para quem chega agora no mercado cheio de vontade de “fazer acontecer”! Para isso, conte com a Abres! *Carlos H. Mencaci é presidente da Associação Brasileira de Estágios (Abres).