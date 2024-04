Recentemente, o grão arroz jasmine passou a ser bastante procurado

por praticantes de atividades físicas, especialmente a musculação e profissionais que atuam no fisiculturismo. Típico da culinária tailandesa e oferecido por grandes marcas como Tio João, por meio da Linha Variedades Mundiais, o grão se tornou uma alternativa perfeita aos que buscam uma alimentação equilibrada para garantir a energia e a qualidade de seus treinos.

De acordo com a nutricionista Dra. Aline Maldonado F. de Alcântara, o arroz jasmine apresenta uma série de benefícios aos que precisam garantir uma dieta rica em carboidratos e proteínas de boa procedência. Segundo ela, além de fornecer a energia de forma rápida, o grão possui um índice proteico quase três vezes maior que o tradicional arroz branco.

“O arroz jasmine tem uma textura bem macia e o que chama bastante atenção é o seu aroma leve e floral. Ele possui fibras, vitaminas do complexo B, ferro e manganês, um mineral que ajuda a proteger a saúde das células. Sua digestibilidade é mais ágil em comparação a outros arrozes, o que facilita para aqueles que precisam ingerir altas quantidades desse alimento, além de fornecer a energia mais rapidamente para a prática das atividades mais intensas”, explica a nutricionista.

A especialista ainda destaca que o grão é uma opção saudável até mesmo para os que não praticam atividades físicas, basta consumi-lo nas quantidades adequadas, pois não deixa de ser uma fonte de carboidratos e possui calorias como os outros tipos de arroz.

“O arroz jasmine é muito versátil e pode ser incluído no cardápio do dia a dia, entre os pratos principais e até mesmo sobremesas. Ele combina com alimentos de sabores fortes e picantes e acompanha muito bem as proteínas magras, como frango, peixe, frutos do mar e até a carne vermelha com baixo teor de gordura. Pode ser combinado com legumes, vegetais, nozes, sementes e leguminosas, como o feijão e a lentilha”, complementa Dra. Aline.

Confira a receita de Arroz Oriental, como sugestão de consumo do arroz jasmine da marca Tio João, disponível pela Linha Variedades Mundiais – Cozinha Tailandesa.

250 g de filé mignon em cubinhos

4 colheres (sopa) de saquê

½ xícara (chá) de suco de laranja

1 colher (chá) de páprica picante

½ colher (sopa) de gengibre ralado

Sal a gosto

1 xícara (chá) de Arroz Aromático Jasmine da linha Tio João Variedades Mundiais

1 colher (sopa) de óleo

1 pimenta dedo-de-moça picada

Modo de preparo

Misture o filé mignon com o saquê, o suco de laranja, a páprica, o gengibre e sal e deixe marinar por 30 minutos.

Enquanto isso, aqueça 1 e ½ litro de água com 1 colher (sopa) de sal e, quando levantar fervura, adicione o arroz e cozinhe, em panela destampada, por 10 minutos.

Escorra a carne em uma peneira, reservando a marinada.

Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo alto e doure a carne. Então, adicione 3 colheres (sopa) da marinada reservada e deixe ferver.

Escorra o arroz, volte-o para a panela e tampe-a, mantendo-o aquecido. Faça um molho levando ao fogo a marinada restante e a pimenta dedo-de-moça e deixando ferver por 15 minutos. Sirva em seguida o arroz com os cubinhos de carne e o molho.

Dicas: se preferir, corte um pimentão vermelho ao meio, retire as sementes e asse-o em forno preaquecido (180 °C) por 40 minutos. Coloque o arroz cozido, a carne e o molho dentro de cada metade de pimentão e sirva em seguida.

