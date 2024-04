Germânica BMW Motorrad promove festa de lançamento da nova BMW R 1300 GS

A nova BMW R 1300 GS chegou em grande estilo à concessionária Germânica BMW Motorrad Piracicaba. Na última quinta-feira, 11/4, a noite foi de festa na concessionária, que recebeu clientes e imprensa para apresentar a nova motocicleta da BMW. A novidade já chega em cinco versões: R 1300 GS, GS Plus, GS Trophy, Triple Black e Option 719 (Tramuntana).

A apresentação da BMW R 1300 GS arrancou aplausos dos convidados, que conheceram de perto todas as novidades do novo modelo.

De modo geral, a nova moto pesa 12kgf a menos que a antecessora, a BMW R 1250 GS, e traz o lendário motor boxer de dois cilindros, agora com exatas 1.300 cc — produzindo uma potência de 145 cv a 7.750 rpm e desenvolvendo um torque máximo de 149 Nm a 6.650 rpm. Trata-se do motor boxer BMW mais potente já produzido em série.

Entre os itens de série, o “quinteto” de variações da R 1300 GS traz em comum: aquecedor de manoplas com três níveis; assistente de partida em subida (HSC Pro); BMW Motorrad ABS Pro integral; compartimento com conector USB para carregamento de smartphones; controle de tração dinâmico (DTC); controle de velocidade de cruzeiro (piloto automático); controle dinâmico de frenagem (DBC); controle dinâmico do freio motor (MSR); luzes de pilotagem diurna (DRL); monitoramento de pressão dos pneus (RDC); painel TFT com conectividade ao aplicativo BMW Motorrad ConnectedRide; protetores de mãos integrados com piscas em LED; sistema de chave presencial (keyless); cavalete central; assistente de troca de marchas pro; sete modos de pilotagem (Eco, Rain, Road, Enduro, Enduro PRO, Dynamic e Dynamic PRO); freio esportivo; e farol Matrix — dispositivo full LED com um distinto ícone de luz como padrão, iluminando a estrada com uma clareza até então incomparável e garantindo uma percepção ainda melhor no trânsito.

Para quem quer conhecer mais sobre a nova BMW R 1300 GS, a Germânica BMW Motorrad Piracicaba está localizada na Avenida Doutor Cássio Paschoal Padovani, 1314, Morumbi.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 39 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. www.grupogermanica.com.br