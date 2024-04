Este mês, a Livraria Leitura tem o prazer de anunciar o lançamento da campanha “Tela off, livro on”, uma iniciativa dedicada a inspirar as pessoas a redescobrirem o prazer da leitura e a magia das livrarias.

Mesmo com as adaptações literárias para as telas do cinema, tem coisas que só acontecem nos livros. Com o objetivo de motivar o público a embarcar em novas experiências literárias, a campanha “Tela off, livro on” convida os leitores a explorarem o vasto universo dos livros, encontrando inspiração, histórias e conteúdo que só a leitura pode proporcionar.

Durante o período de 01/04 a 20/04, a Livraria Leitura fará uma série de conteúdos para incentivar a participação dos leitores na campanha. Além disso, a Livraria irá promover a campanha de “Leve 3, pague 2” nas livrarias físicas.

A Livraria Leitura está entusiasmada em oferecer aos seus clientes a oportunidade de se reconectarem com a magia da leitura. Espera-se que todos se juntem à Livraria Leitura nessa jornada de descoberta literária e se deixem envolver pela emoção e inspiração que só os livros podem proporcionar.