Quem vai ser campeão da NBA?

Começa esta 5a a definição de quem vai levar o título da NBA 22-23

o Denver Nuggets, primeiro colocado na Conferência Oeste, encara o Miami Heat, o oitavo na Conferencia Leste, nas finais da NBA. Enquanto o time do Colorado descansa desde o dia 22, quando varreu o Los Angeles Lakers dos playoffs, o Heat vem de uma série de sete jogos contra o Boston Celtics. O confronto será marcado pela disputa de Nikola Jokic e Jimmy Butler pelo primeiro anel de suas carreiras.

Confrontos na temporada

Denver Nuggets 2 x 0 Miami Heat



30/12: Heat 119 x 124 Nuggets

13/02: Nuggets 112 x 108 Heat

Datas da série

01/06: Denver Nuggets x Miami Heat – 21h30 (Band /ESPN / Star+)

04/06: Denver Nuggets x Miami Heat – 21h00 (Band / ESPN / Star+)

07/06: Miami Heat x Denver Nuggets – 21h30 (Band / ESPN / Star+)

09/06: Miami Heat x Denver Nuggets – 21h30 (Band / ESPN / Star+)

12/06: Denver Nuggets x Miami Heat – 21h30 (Band / ESPN / Star+) *

15/06: Miami Heat x Denver Nuggets – 21h30 (Band / ESPN / Star+) *

18/06: Denver Nuggets x Miami Heat – 21h00 (Band / ESPN / Star+) *

Destaques

Temporada regular

Denver Nuggets (53-29)

Nikola Jokic: 24.5 pontos, 11.8 rebotes, 9.8 assistências, 38.3% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Jamal Muray: 20.0 pontos, 4.0 rebotes, 6.2 assistências, 39.8% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Michael Porter: 17.4 pontos, 5.5 rebotes, 41.4% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Aaron Gordon: 16.3 pontos, 6.6 rebotes, 3.0 assistências

Playoffs – eliminou o Minnesota Timberwolves na primeira rodada por 4 a 1, Phoenix Suns nas semifinais por 4 a 2 e Los Angeles Lakers por 4 a 0

Nikola Jokic: 29.9 pontos, 13.3 rebotes, 10.3 assistências, 47.4% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Jamal Muray: 27.7 pontos, 6.1 assistências, 5.5 rebotes, 39.5% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Michael Porter: 14.6 pontos, 8.0 rebotes, 40.8% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Aaron Gordon: 13.0 pontos, 5.5 rebotes, 2.5 assistência

Miami Heat (44-38)

Jimmy Butler: 22.9 pontos, 5.4 rebotes, 4.2 assistências, 1.8 roubo de bola, 35% de aproveitamento nos arremessos de três pontos

Bam Adebayo: 20.4 pontos, 9.2 rebotes, 1.2 roubo de bola

Tyler Herro: 20.1 pontos, 5.4 rebotes, 5.2 assistências, 37.8% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Kyle Lowry: 11.2 pontos, 5.1 assistências, 4.1 rebotes

Max Strus: 11.5 pontos, 3.2 rebotes, 35.0% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Playoffs – eliminou o Milwaukee Bucks na primeira rodada por 4 a 1, New York Knicks nas semifinais por 4 a 2 e Boston Celtics por 4 a 3



Jimmy Butler: 28.5 pontos, 7.0 rebotes, 5.7 assistências, 2.1 roubos de bola, 35.6% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Bam Adebayo: 16.8 pontos, 9.2 rebotes, 3.8 assistências, 1.0 roubo de bola

Caleb Martin: 14.1 pontos, 5.7 rebotes, 43.8% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Gabe Vincent: 13.1 pontos, 3.9 assistências, 39.0% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Max Strus: 10.3 pontos, 3.3 rebotes, 35.9% de aproveitamento nas bolas de três pontos

Na história / na temporada

A série entre Denver Nuggets e Miami Heat nas finais da NBA será o primeiro confronto das franquias nos playoffs. Enquanto o time da Florida já teve sete aparições nessa última etapa da pós-temporada, seu adversário consegue pela primeira vez o feito em 47 anos de história. Mas há um fato curioso: nos últimos cinco anos, o Nuggets venceu nove dos dez confrontos contra o Heat.

Nesta temporada regular, as duas equipes tiveram trajetórias bem diferentes.

O Denver Nuggets começou a campanha com uma derrota para um Utah Jazz em reconstrução e teve o primeiro mês de campanha perto dos 50% de aproveitamento nos confrontos. No entanto, em dezembro a equipe pegou ritmo. Nas 27 partidas seguintes, perdeu somente sete delas. Desse modo, terminou com 53 vitórias e 29 derrotas.

A campanha marcou as voltas definitivas de Jamal Murray e Michael Porter Jr. Ao mesmo tempo, em que houve a chegada Bruce Brown e Kentavious Caldwell-Pope, dois reforços essenciais para a franquia alcançar o melhor aproveitamento de sua história. Já Nikola Jokic, o duas vezes MVP, ficou em segundo na premiação deste ano.

Por outro lado, o Miami Heat não teve a temporada esperada. Butler jogou como o astro que é, mas sem achar um substituto para PJ Tucker e a idade batendo na porta de Kyle Lowry, o time brigou por boa parte do ano para se manter na zona de play-in. Mas antes disso, chegou a ficar com campanha negativa após o primeiro mês e lá no fundão, com 11 vitórias e 14 derrotas. Depois, a situação melhorou aos poucos, mas sem grande diferença em quadra.

Terminando a temporada como o sétimo colocado, a franquia perdeu para o Atlanta Hawks na primeira partida do play-in. No entanto, aproveitou a segunda chance e venceu o Toronto Raptors.

