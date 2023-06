Qual o futuro dos podcasts no Brasil?

Os podcasts passaram, em pouco tempo no Brasil, de um modelo de programa pouco conhecido para um dos mais populares da atualidade, essa grande mudança nos hábitos de consumo gerou números impressionantes. Segundo dados da Insider Intelligence, o Brasil possui mais de 39 milhões de ouvintes, o que o torna o terceiro maior consumidor do modelo no mundo, além disso, o levantamento também estimou que até 2024, o formato se popularize a 23,5% da população. Mas apesar dos números positivos dos podcasts, muitos acreditam que o modelo pode perder popularidade ao longo do tempo para outras mídias, como os vídeos curtos, do que discorda Victor Assis, CEO e empresário do Podpah, um dos maiores podcasts do Brasil. “Os podcasts estão longe de ser uma um formato de consumo sazonal ou passageiro, eles realmente vieram para ficar, é o que reforçam as pesquisas com projeções bastante positivas para o mercado nos próximos anos“. “Os modelos concorrentes podem ser facilmente incorporados aos podcasts, como vídeos curtos, por meio dos cortes, além da aproximação com o público brasileiro, que se mostrou muito forte, é um modelo que apresenta ótimos números, ele ainda tem muito o que se expandir, ainda há muito que crescer com os podcasts no Brasil” Afirma Victor Assis. — Sobre Victor Assis Victor Assis tem vasta experiência em marketing e branding de grandes empresas como Bradesco e Adidas, além disso, esteve envolvido nos projetos que circundaram os principais lançamentos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014. No esporte, o especialista já foi gestor de Branding do Palmeiras e, atualmente, é diretor executivo e sócio do podcast de maior sucesso nacional: o ‘Podpah’, além de ser empresário do youtuber e influenciador digital Júlio Cocielo. Quanto à formação, Assis passou pelos moldes da Universidade Anhembi Morumbi, pelo curso de gestão de equipe da St. Martin University of the Arts de Londres e do curso de branding da ESPM.

Podcast em família! ‘Pod Pai Pod Filho’, com Téo José, seu filho Alessandro

Tem novidade nas plataformas digitais do SBT a partir da próxima segunda-feira, 5 de junho. Nos últimos anos, o telespectador já se acostumou a escutar a inconfundível voz de Téo José em inúmeras transmissões de grandes jogos das principais competições. Agora, no YouTube do SBT Sports, quem é fã não só de futebol, mas também de outros esportes e assuntos vai poder aproveitar para curtir o podcast “Pod Pai Pod Filho”, apresentado em família pelo narrador, seu filho Alessandro e ainda o cãozinho Anselmo.

Logo na estreia, um programa e tanto com o ex-atacante Bebeto, campeão da Copa do Mundo de 1994, como convidado, vai estar disponível a partir das 19h (de Brasília). E para tornar tudo ainda mais especial, outro tetracampeão mundial apareceu durante o bate-papo, Zinho.

“Tiveram vários momentos bacanas. Não vou dar muito spoiler para todo mundo assistir, mas eles falaram muito dos bastidores da Copa de 94, quando foram companheiros de quarto, de quando o Zinho ficou chateado com as críticas injustas que estava recebendo contra ele no Brasil e o Bebeto conta que o aconselhou a conversar com o Parreira e que esse papo foi importantíssimo para o Zinho e todo o grupo… O Bebeto também conta do drama familiar que teve quando chegou ao Flamengo e que quase o fez voltar para a Bahia, conta da polêmica recente com Romário. Enfim, está muito bacana”, contou Téo José.

Novos programas serão publicados todas às segundas no canal do SBT Sports no YouTube e no próprio Pod Pai Pod Filho. Na semana de estreia, mais precisamente na quinta-feira (8), terá uma edição especial do podcast com Mauro Beting como convidado para falar da grande final da UEFA Champions League, entre Manchester City-ING e Inter de Milão-ITA, com transmissão da emissora no sábado, dia 10 de junho.

“O Mauro Beting é uma enciclopédia de Champions League. Esse podcast será um grande aquecimento para a final que o SBT transmite no sábado, dia 10. Vamos lembrar de muita coisa do passado, curiosidades, os preparativos para o jogo e até o show da Anitta”, afirmou Téo José.

Agora também no digital do SBT, o podcast Pod Pai Pod Filho nasceu a pouco menos de um ano por ideia de Alessandro, filho de Téo José, que havia acabado de se formar em medicina, em Brasília, e veio morar com o pai em São Paulo.

“O Alê veio passar uma temporada comigo aqui e começou a fazer faculdade de produção musical. Nesse tempo, ele falou da vontade de fazer algo na internet e sugeriu a criação do podcast com personagens do mundo do esporte, da música e de diversos outros conteúdos. Já conversamos, por exemplo, com um mágico e um dos primeiros DJs do Brasil que fez produção musical nos Estados Unidos e hoje tem uma fábrica de chocolates”, disse.

Foi a partir dos primeiros podcasts, inclusive, que Alê acabou resolvendo cursar jornalismo. “O podcast me ajudou a conhecer outros ramos pelos quais acabei me interessando bastante. Inclusive, comecei a cursar a faculdade de jornalismo por causa do podcast. Já trouxemos várias pessoas que trabalham com comunicação, acabei escutando as histórias, estudando sobre cada um deles e me interessei bastante”, explicou.

“Fazer o podcast ao lado do meu pai é uma grande aula. Escuto várias histórias, aprendo com ele coisas que só quem viveu na prática mesmo vai conseguir me ensinar, coisas que nem na faculdade teria essa base”, acrescentou.

Anselmo, o cãozinho que faz sucesso com os convidados

Além de Téo José e Alessandro quem também está presente nas edições dos podcasts gravados em São Paulo e que faz muito sucesso com os convidados é o cãozinho Anselmo.

“A ideia sempre foi ter o Anselmo por ser um cachorro engraçado e de personalidade. Como o Alê gosta de dizer, ele é um filho da pandemia que surgiu nas nossas vidas quando ele estudava medicina em Brasília e estava na linha de frente. O Anselmo era o grande parceiro dele. Quando ele veio pra São Paulo, o Anselmo veio junto. É um parceiro, um integrante da família que amamos ter e que faz o maior sucesso com os convidados”, explicou Téo José.

O Pod Pai Pod Filho, com Bebeto como convidado e a participação especial de Zinho estará disponível no YouTube do SBT Sports, nesta segunda-feira, 5 de junho, a partir das 19h.