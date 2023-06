Vídeo do dia 1o. Lula animado com Timão e receita contra ressaca

Lula se empolga após vitória do Corinthians e

agora acha que Timão vai bater campeão da #ChampionsLeague no Mundial.



Cantora Lexa toma cerveja para curar ressaca. Funciona? A cantora Lexa surpreendeu seus seguidores ao declarar em suas redes que toma cerveja para curar a ressaca. Ela diz ainda que aprendeu a receita com uma senhora de 72 anos e que já usou a prática por três vezes. A fala de Lexa foi comentada pelos fãs e alguns se divertiram muito, com o bom humor da cantora pop. Mas a verdade é que usar álcool para diminuir o efeito negativo do próprio álcool não tem nenhuma lógica, como já demonstraram vários estudos feitos por pesquisadores de institutos renomados em todo mundo. Ao que parece, a cantora pegou carona em velhos mitos para combater a ressaca, como tomar uma colher de azeite, antes de beber por exemplo, ou em memes como “quer combater a ressaca? Mantenha-se bêbado”. VEJA O QUE REALMENTE CURA A RESSACA A Ressaca, a grosso modo, é o efeito do exagero na bebida; e da incapacidade do fígado em metabolizar o excesso de bebida. Médicos e especialistas alertam que quando consumimos álcool, durante o processo de metabolização, o fígado produz uma substância chamada acetaldeído. Esta substância chega a ser 30 vezes mais tóxica que o próprio etanol. Por isso não faz nenhum sentido usar mais álcool para combater um mal que já está prejudicando o fígado. Na tentativa de acabar com os terríveis efeitos da ressaca, uma empresa brasileira lançou um suplemento batizado de Adeus Ressaca, produzido em um laboratório brasileiro com sede em Minas Gerais. O Adeus Ressaca, já vem sido chamado de a pílula brasileira da Ressaca, em alusão ao Mykrl, lançado na Inglaterra, mas sem previsão de chegar ao Brasil. O suplemento brasileiro tem em sua receita a Taurina, a N-Acetil-Cisteína e a Metionina, todos aminoácidos de comprovada eficácia tanto na proteção do fígado ao combater os chamados radicais livres, gerados pela metabolização do álcool, como na eliminação dos sintomas de mal-estar que ocorrem no dia seguinte. Para se ter uma ideia, um estudo publicado por médicos do St. Luke’s Hospital and Health Network, na Pensilvânia, mostrou a eficácia da N-Acetil Cisteína, no combate direto aos efeitos da Ressaca. O estudo foi divulgado pela publicação Good Clinical Praticle, como podemos observar neste link: https://ichgcp.net/pt/clinical-trials-registry/NCT03104959 Uma série de outros estudos sobre o uso adequado dos aminoácidos como forma de combater a ressaca foram realizados e publicados. Todos com um pelo menos um claro objetivo: proteger o organismo dos perigos da receitas caseira e mitos sem sentido.

Dia Mundial da Bicicleta – Socorro é destaque no guia oficial de Cicloturismo

Socorro – junho de 2023 – Melhor jeito de comemorar o Dia Mundial da Bicicleta, 03 de junho? Pedalando e passeando pela Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo. A cidade é uma recomendação oficial para o turismo de bike, já que integra o Guia Temático Cicloturismo, elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagem, do governo do Estado de São Paulo, e divulgado em abril deste ano. “Fazer parte deste guia atesta como nossos esforços para bem receber este público funciona; sem falar nas condições naturais da cidade, muito propícias para o pedal”, comenta Eduardo Bovi, presidente da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR).

A cidade se aprimora a cada dia, de olho no potencial do mercado. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), no primeiro bimestre de 2023 foram fabricadas 78.496 bicicletas no Brasil e a estimativa para este ano é que sejam produzidas 570.000 bicicletas. Com 25.005 unidades e 62,7% do total produzido, a Moutain Bike (MTB) foi a categoria mais fabricada no Polo de Manaus em fevereiro. A Urbana/Lazer ficou em segundo lugar, com 8.216 bicicletas e 20,6% da produção. Na sequência, veio a Infantojuvenil, 3.728 unidades e 9,4% do total produzido.

De fácil acesso, com infraestrutura e incríveis paisagens, o município é ideal para pedalar, interagir com o meio, contemplar as belezas naturais da Serra da Mantiqueira, conhecer lugares, pessoas, passear e relaxar. Na parte urbana existem inúmeras atrações culturais, históricas e arquitetônicas. No campo, são mais de 1300km de caminhos rurais, trilhas e estradas de terra com flora e fauna deslumbrantes.

No guia, Socorro é a única cidade do Circuito das Águas Paulista. Ganharam destaque nele o Colina Bike Park, Parque Pedra Bela Vista e Rancho Pompeia, além das rotas da Mogiana, ciclovia do Rio do Peixe, Pedra Bela Vista e Pico da Cascavel.

Localizado a 1.450 metros no Hotel Fazenda Colina dos Sonhos, o Colina Bike Park é o destino ideal para os entusiastas de bicicletas que buscam uma experiência emocionante em meio à natureza. São mais de 6 km de singletracks meticulosamente projetados. Todo o circuito é sinalizado, desde a recepção até as cachoeiras. Para segurança e tranquilidade, o hotel fornece suportes para guardar a “magrela” dentro das acomodações. Além disso, uma loja interna oferece utensílios e acessórios de bicicleta. Não hóspedes também podem curtir o Colina Bike Park, mas é preciso agendar e comprar o ticket de acesso. Não há fornecimento de bicicletas para o uso.

Voltado para atletas profissionais, a Pedra Bela Vista tem uma trilha de Downhill, usada para treinar para provas desta modalidade. A pista é técnica, requer conhecimento da atividade e tem por volta de 3 km. Mas, atletas de fim de semana, que fazem pedal de longa distância, também são bem-vindos no parque. Aliás, a pessoa que chega com bike, é isenta da entrada.

Falando em profissional, Socorro é tão relevante para o segmento que sempre abriga uma etapa do Kenda Open Cup MTB, uma das principais maratonas de mountain bike raiz do Brasil. Neste ano, recebeu a primeira, que aconteceu em março, e foi sucesso ao reunir cerca de 1000 atletas.

Os ciclistas que passam pela cidade não podem deixar de conhecer o Café Caipira do Rancho Pompéia, onde ganham 10% de desconto, em uma farta mesa de guloseimas. A propriedade rural e familiar produz doces, geleias, pães, biscoitos e queijo, todos servidos entre os mais de 20 itens. Focado no resgate das tradições, o objetivo é fazer lembrar aquele sabor da casa da vó, com o bolinho de chuva, bolo de maçã com canela e cuca de maçã e de banana, por exemplo. Tudo isso em uma aconchegante casa estilo colonial. Precisa ser agendado.

Mas, a cidade também tem outros estabelecimentos que incentivam o cicloturismo e oferecem de isenção de entrada, café da manhã e ponto de apoio temático. “É uma forma saudável, econômica, acessível e ecológica de viajar, que beneficia não só o ciclista, mas a natureza e preserva o ecossistema”, reforça Bovi.

