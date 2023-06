Frota acusa diretor de assédio e toma resposta: “Pessoa deplorável”

Uma grande polêmica tem gerado muitos burburinhos no mundo das celebridades nesta semana após o ator Alexandre Frota acusar Wolf Maya de assédio em um podcast, alegando que o diretor teria tentado fazer sexo com ele nos bastidores de uma novela da Globo.

O ex-deputado Frota teve ligação com a região trazendo recursos para Nova Odessa e Americana (veja foto abaixo). Ele foi deputado federal por 4 anos e tentou nova candidatura, dessa vez para deputado estadual, agora em 2022. Não obteve sucesso.

Segundo o ator, que recentemente foi deputado federal e chegou a protagonizar filmes adultos, o assédio teria acontecido nos bastidores da novela ‘Livre Pra Voar‘, de 1984, que marcou sua estreia na TV. Na ocasião, Maya teria pedido para ele entrar em seu quarto e pedido para tirar a roupa.

“Wolf correu atrás de mim em Poços de Caldas. Estava fazendo novela lá. O Wolf me chamou no quarto e veio com aquele papo: ‘Tira a calça aí e o caramba’. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: ‘Porra, Wolf, tá louco?’. E peguei e saí do quarto”, disparou no podcast.

“Ele estava de roupão. Ele vai ficar puto com isso. Ele ficou pedindo para tirar a calça. Foi só essa vez e depois ficamos amigos. Engraçado que depois disso eu fiz a novela, a gente estourou, fiz outros trabalhos [com o Wolf], e ele nunca tocou no assunto comigo, tipo: ‘Pô, tu lembra quando a gente estava fazendo Livre Pra Voar…”, contou Alexandre Frota.

Chef de cozinha e Miss, Eloá Oliveira estreia no OnlyFans

Eloá Oliveira, chef de cozinha que está no concurso Miss Copa do Brasil representando o São Paulo, seu time do coração, decidiu unir a sua paixão por receitas culinárias ao seu lado exibicionista e sensual. A loira acaba de estrear seu perfil no OnlyFans e pretende inovar nos conteúdos publicados por lá.

“Sempre gostei de me mostrar. Por isso entrei no concurso e me joguei nos conteúdos sensuais. Mas não quero ser mais uma mostrando apenas o corpo. Por isso a ideia de trazer meu lado chef também. Acho que a sensualidade tem tudo a ver com gastronomia. Aquela coisa de preparar a receita, servir e apreciar o sabor tem todo um envolvimento mágico e romântico até. Não é à toa que jantares são a melhor escolha para conquistar alguém”, justifica.

A loira de 27 anos, que é especialista em gastronomia vegana e funcional, revela que a maioria dos homens procura no cardápio opções de comidas afrodisíacas naturais para dar aquela ajudinha na hora H. E ela ensina várias opções, valorizando sempre alimentos frescos e saudáveis. Inclusive vai mostrar algumas receitas, de forma bem sexy, no OnlyFans.

“Mais do que os nudes e vídeos explícitos, também ensino algumas receitas bem milagrosas (risos). Uso alimentos que aumentam o fluxo sanguíneo e a ereção. E é claro que sempre apareço de um jeito bem provocante, bem picante. É tudo viagra natural”, diz. “E os homens mandam mensagens falando que realmente funciona, que dá resultado. Eles gostaram da ideia”.

E as expectativas da chef com o OnlyFans são as melhores. Eloá pretende conquistar seu primeiro milhão até o fim do ano e com o dinheiro investir na sua marca de alimentos funcionais. Nem por isso vai deixar a carreira de modelo de lado. “Vou conciliar tudo, ainda quero chegar à TV e popularizar minhas receitas”.

