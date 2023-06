Universo das amêndoas: por que consumi-las?

A amêndoa é um dos alimentos mais nutritivos do mundo. Bom pra consumo.

Essa pequena semente, saudável e muito versátil tem um mundo de possibilidades. Mais de 20 anos de pesquisa¹ mostram que comer amêndoas pode oferecer uma série de benefícios para a saúde, podendo ser consumida de diversas formas – como semente, servindo como um lanche rápido, ou como ingrediente em receitas gastronômicas. A iguaria possibilita ainda a produção de farinha e leite de amêndoas, por exemplo. Além disso, são matéria-prima para toda a Indústria da beleza.

Comer um punhado de amêndoas todos os dias pode trazer diversos benefícios para todo o corpo. Uma porção de 30 gramas da oleaginosa contém 6 gramas de proteína vegetal, 4 gramas de fibra, 13 gramas de gorduras insaturadas “boas” (apenas 1 grama de gordura saturada), magnésio, vitamina E antioxidante e muito mais.

A Almond Board of California, associação que representa produtores de amêndoas da Califórnia, convida as pessoas a conhecerem o universo das amêndoas e alguns dos benefícios do superalimento. Confira:

Protege as células dos radicais livres

Com uma quantidade de vitamina E muito acima da média, as oleaginosas são ricas em antioxidantes. Uma porção de amêndoas contém 50% do valor diário de vitamina E. Especificamente, a forma natural dessa vitamina nas amêndoas é conhecida como d-alfa-tocoferol, que é mais potente do que as formas sintéticas de vitamina E encontradas em suplementos alimentares. Essa vitamina antioxidante ajuda a proteger as células dos efeitos nocivos dos radicais livres, causados pela poluição, raios ultravioleta do sol, fumaça de cigarro e outros fatores ambientais e intrínsecos.

Aumenta a saciedade e auxilia na prevenção da diabete

As amêndoas contêm fibras solúveis e insolúveis. Sua fibra insolúvel adiciona volume à dieta, ajudando a mover as substâncias ao longo do trato digestivo. A fibra solúvel ajuda a diminuir o colesterol LDL (ruim) e controlar os níveis de açúcar no sangue, sendo benéfica na prevenção de doenças como diabetes – pesquisas² revelam que a adição de amêndoas a uma dieta para diabetes pode ajudar a melhorar certos fatores de risco, ao mesmo tempo em que proporciona bom sabor e nutrição substancial. Ambos os tipos de fibra também demonstraram ser úteis na manutenção do peso, pois dão a sensação de satisfação, para que a pessoa coma menos e se sinta satisfeita por mais tempo.

Auxilia na prevenção da osteoporose O magnésio é um nutriente com muitas funções no corpo – regulando a função nervosa e muscular, mantendo os níveis de açúcar no sangue e pressão arterial estáveis e ajudando a produzir proteínas, energia, ossos e DNA no corpo. As amêndoas são uma das melhores fontes alimentares de magnésio e cálcio, auxiliando na prevenção de doenças como a osteoporose.

Auxilia no ganho de massa muscular magra

A proteína tem um papel em praticamente todas as partes do corpo humano – de ossos e músculos a cartilagem, sangue, enzimas, hormônios e até pele e unhas. Os 6 gramas de proteína contidos em cada grama de amêndoa fornecem combustível para o seu corpo para ajudá-lo a enfrentar o dia a dia, além de ajudar a mantê-lo saciado entre as refeições. Como uma proteína à base de plantas, naturalmente sem sal e com baixo teor de açúcar, as amêndoas também têm baixo teor de gordura saturada e podem ajudar a manter níveis saudáveis de colesterol como parte de uma dieta saudável para o coração. Sua riqueza em proteínas faz com que auxilie no ganho de massa muscular magra.

Mantém a pele saudável

A alimentação como meio de promover a saúde da pele é uma área crescente de pesquisa científica. Estudos³ mostram que as amêndoas podem se tornar a adição mais saborosa à rotina de cuidados com a pele, visto que vários de seus nutrientes essenciais estão ligados à saúde da pele. Além da vitamina E antioxidante, as amêndoas são ricas em zinco, que também contribui para a integridade da pele saudável, e vitaminas do complexo B, que contribuem para a manutenção. Também são uma boa fonte de cobre, que desempenha papel na pigmentação da pele e do cabelo, e de ácido linoléico, um ácido graxo essencial que ajuda a prevenir o ressecamento. Versáteis, também funcionam muito bem com óleos corporais que ajudam na maciez da pele.

SOBRE A ALMOND BOARD OF CALIFORNIA

As amêndoas da Califórnia tornam a vida melhor com o que cultivamos e como cultivamos. A Almond Board of California promove amêndoas naturais, saudáveis e de qualidade por meio da liderança em desenvolvimento de mercado estratégico, pesquisa inovadora e adoção acelerada das melhores práticas do setor em nome de mais de 7.600 produtores e processadores de amêndoas na Califórnia, a maioria dos quais são operações familiares. Estabelecido em 1950 e com sede em Modesto, Califórnia, a Almond Board of California é uma organização sem fins lucrativos que administra uma ordem de marketing federal promulgada pelo produtor sob a supervisão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para obter mais informações sobre a Almond Board of California ou amêndoas, visite o site ou confira nossas redes sociais Facebook , Twitter , Pinterest , Instagram e o blog California Almonds.

