Uma rádio de Americana decidiu fazer rodada de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal e estadual nas eleições deste ano.



Mas quatro das cinco pré-candidatos que o meio político considera nome certos para as eleições deste ano não foram chamadas. Uma vereadora de Americana disse ao NM que houve um convite geral por e-mail.

Mas as vereadoras Juliana Soares americana Ester Morais Santa barbara e Marcia rebeschini Nova odessaa afirmaram que não foram convidados.

Pessoa ligada a vereadora Leonora do postinho Americana disse que houve um convite geral enviado por e-mail institucional.

Como a rádio concessão pública, sobre ela caia a legislação eleitoral que obriga equanimidade no acesso de candidatos nas eleições.

Um assessor de uma das candidatas excluídas chegou a questionar o jornalista responsável e obteve como resposta, Cia se a vereadora não ouve a rádio não tem porque ser chamada.

Rádio e o que diz a lei