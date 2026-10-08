Prefeito Rafael Piovezan e Fernanda Rizzo anunciam SBO Kids 2026

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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, anunciaram a programação do SBO Kids 2026, que terá início no próximo sábado (10), com a entrega oficial da revitalização do Parquinho do Panambi, às 9h30.

“O parquinho do Panambi representa décadas de encantamento na cidade e a entrega da revitalização dele é o marco inicial do SBO Kids, nosso projeto especial com várias atrações para as crianças no mês de outubro. Além da reforma do tradicional robozão e do foguete, tem os brinquedos novos, o espaço pet, o novo banheiro que traz mais conforto para as mães e avós, o pátio para os food trucks. E teremos também inaugurações importantes para a criançada poder se divertir ainda mais em vários bairros da cidade e o brinquedo especial lá no Parque dos Ipês para todo mundo prestigiar”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, ressaltou detalhes da programação especial do SBO Kids. “Tudo foi preparado com muito carinho. Além das atrações no Parquinho Panambi, terá oficina de crochê com o Projeto Quadradinhos de Amor SBO e no domingo dia 18, no Parque dos Ipês, terá muita diversão, brincadeiras, brinquedos infláveis, tudo gratuito para a criançada e toda a família”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade.

A 2ª edição do “SBO Kids – Brincar, Aprender e Sorrir” contará, ao longo do mês das crianças, com ações e atividades de interação, diversão e lazer. A programação é realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com diversas secretarias e apoiadores, e é voltada às crianças e suas famílias.

A abertura do “SBO Kids” será marcada pela entrega da revitalização do Centro de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”, o Parquinho do Panambi, no sábado (10), às 9h30.

A obra será entregue pelo prefeito Rafael Piovezan à população com o robô e o foguete restaurados, brinquedos que acompanham a infância de gerações de barbarenses desde 1979. Entre as novidades estão novos brinquedos em formato de avião e barco, além de novos sanitários, pintura, pista de caminhada e espaço para food trucks. O investimento é de R$ 1,1 milhão em recursos da Prefeitura.

Às 10h30, também no Parquinho do Panambi, as famílias poderão acompanhar a atração “Histórias no Parque”, com a Confraria do Conto. Às 11 horas, será realizada a apresentação “Patas que Ensinam”, com o Canil da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

A Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara também promoverá atividades lúdicas e recreativas, além de atendimento de enfermagem, com a participação de alunos dos cursos de Pedagogia, Educação Física e Enfermagem.

A programação do SBO Kids segue na terça-feira (13), com a Oficina de Crochê promovida pelo projeto “Quadradinhos de Amor SBO”, que confecciona mantas para doação durante o inverno, em parceria com a Campanha do Agasalho.

Das 14h às 16h30, na varanda do Museu da Imigração, crianças a partir de 10 anos, acompanhadas de um responsável adulto, poderão aprender a fazer crochê e participar da iniciativa. Para participar, basta levar dois novelos de lã, sendo um para aprender e outro para doação ao projeto. O evento é gratuito e aberto à população.

O encerramento do SBO Kids 2026 será no sábado (18), no Parque dos Ipês, com uma programação de atividades para crianças e famílias. A partir das 8h30, os grupos Capivara Gaiolas Clube e Jeep Clube Santa Bárbara Off Road desfilarão seus veículos no entorno do Parque dos Ipês, abrindo a programação. Ao lado do Reino dos Dinossauros, as crianças poderão conhecer as gaiolas e os jipes e interagir com integrantes dos clubes.

Das 8 às 10 horas, a equipe do Programa QualiVida e alunos de Educação Física da Faculdade Anhanguera realizarão desafios esportivos e um circuito de brincadeiras de rua no Espaço QualiVida e nas quadras.

Às 9 horas, haverá a entrega do novo brinquedo de arvorismo. Às 9h30, crianças e famílias poderão participar de atividades recreativas promovidas pela Plushie Planet.

Às 11 horas, na tenda do SBO Kids, haverá a apresentação “Patas que Ensinam”, do Canil da Guarda Civil Municipal. Às 12 horas, será realizada a intervenção “Construir e Colorir” e, às 15 horas, a atração circense “Cirandá”, ambas com correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, gestão e produção da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) e realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Das 9 às 15 horas, brinquedos infláveis estarão disponíveis gratuitamente em diferentes pontos do Parque dos Ipês. Alunos da Faculdade Anhanguera também promoverão atividades lúdicas e atendimento de enfermagem.

O SBO Kids 2026 é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com diversas secretarias, com o Governo do Estado de São Paulo, Faculdade Anhanguera, Sorvetes Kek’s, Quadradinhos de Amor SBO, Capivara Gaiolas Clube, Jeep Clube Santa Bárbara Off Road, Plush Planet e entidades.

Confira a programação completa:

Sábado | 10 de outubro | 9h30 às 12 horas

Entrega da revitalização do Parquinho do Panambi

Rua das Rosas, 85, Jardim Panambi

9h30 – Entrega da revitalização do Parquinho do Panambi

10h30 – “Histórias no Parque”, com a Confraria do Conto

11 horas – “Patas que Ensinam”, apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

Atividades lúdicas e recreativas e atendimento de enfermagem – cursos de Pedagogia, Educação Física e Enfermagem da Faculdade Anhanguera

Aberto ao público

Terça-feira | 13 de outubro | 14 às 16h30

Oficina de Crochê – Quadradinhos de Amor SBO

Museu da Imigração

Rua João Lino, 371, Centro

Participação de crianças a partir de 10 anos, acompanhadas de um responsável adulto

Levar dois novelos de lã, sendo um para aprender e outro para doar ao projeto

Evento aberto à população

Domingo | 18 de outubro | 8 às 16 horas

Parque dos Ipês

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/n, Jardim Belo Horizonte

8 às 10 horas – QualiVida para crianças, com alunos de Educação Física da Faculdade Anhanguera – desafios esportivos e circuito de brincadeiras de rua

8h30 – Desfile dos grupos Capivara Gaiolas Clube e Jeep Clube Santa Bárbara Off Road

9 horas – Entrega do novo brinquedo de arvorismo

9h30 – Atividades recreativas com crianças e famílias – Plushie Planet

9 às 15 horas – Brinquedos infláveis (gratuitos)

9 às 15 horas – Atividades lúdicas e atendimento de enfermagem – Faculdade Anhanguera (Pedagogia e Enfermagem)

11 horas – Canil da Guarda Civil Municipal – “Patas que Ensinam”

12 horas – “Construir e Colorir”

15 horas – “Cirandá”

Food trucks

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