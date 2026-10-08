Parque Ecológico apresenta 9 filhotes de aves exóticas ao público

Leia Mais notícias da cidade e região

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana apresenta ao público nove filhotes de aves nascidos no zoológico no fim de setembro: oito patos-mandarins (Aix galericulata) e um íbis-sagrado (Threskiornis aethiopicus). Os animais nasceram saudáveis e são monitorados diariamente pela equipe técnica.

Os visitantes poderão acompanhar o desenvolvimento das duas espécies, que não fazem parte da fauna brasileira. O pato-mandarim é originário da Rússia, China e Japão. Já o íbis-sagrado é encontrado na Europa, África, Austrália e em parte da América do Sul, mas não no Brasil.

O biólogo do Parque Ecológico, Guilherme Guidolin Galassi, contou uma curiosidade envolvendo o filhote de íbis-sagrado e um grou-coroado (Balearica pavonica), que dividem o espaço no mesmo recinto. “É curioso como o grou-coroado adotou o filhote de íbis-sagrado como se fosse seu. Ele não impede os pais biológicos de cuidarem dele, mas oferece proteção extra. A qualquer sinal de perigo, prontamente o grou se aproxima e demonstra comportamento de defesa”, comentou.

“Os novos moradores do Zoo Americana estão recebendo todos os cuidados necessários, além de muito carinho. Convidamos o público a conhecê-los de perto”, disse a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“O Parque Ecológico realiza um trabalho relevante de proteção da fauna, preservação das espécies e fomento à ciência e à educação ambiental. Todos são bem-vindos a prestigiarem o zoológico, que agora conta com novos integrantes”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O Zoo Americana funciona de quarta-feira a domingo das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h. O parque está localizado na Avenida Brasil, nº 2.525, no Jardim Ipiranga, e conta com estacionamento gratuito. Mais informações em parque.americana.sp.gov.br.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP