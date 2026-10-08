Em 11 de outubro, completam-se três décadas da morte de Renato Russo, mas sua obra permanece presente nas execuções públicas em todo o país. Para lembrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de autoria do artista mais tocadas e regravadas nos últimos cinco anos.

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De acordo com os dados da instituição, Renato possui 158 obras musicais e 343 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. Entre as músicas de sua autoria mais tocadas, “Tempo perdido”, de autoria exclusiva de Renato Russo, ocupa a liderança. Na sequência aparecem “Será”, parceria com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá; e “Pais e filhos”, também composta por Renato, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá.

No ranking das obras mais regravadas, “Tempo perdido” também aparece em primeiro lugar, com 91 gravações cadastradas. “Por enquanto”, de autoria exclusiva de Renato Russo, ocupa a segunda posição, enquanto “Será” está na terceira colocação.

Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9610/98), os seus herdeiros receberão rendimentos em direitos autorais de suas músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria).

Veja as músicas as músicas de autoria de Renato Russo mais tocadas

nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Tempo perdido Renato 2 Será Dado Villa-Lobos/Marcelo Bonfa/Renato 3 Pais e filhos Dado Villa-Lobos/Marcelo Bonfa/Renato 4 Quase sem querer Dado Villa-Lobos/Renato Rocha/Renato 5 Por enquanto Renato 6 Que país e este Renato 7 Eduardo e Monica Renato 8 Música urbana Felipe Lemos/Flavio/Renato Russo/Andre Pretorius 9 Eu sei Renato Russo 10 Mais uma vez Flavio Venturini/Renato

Top 5 das músicas de autoria de Renato Russo mais gravadas

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