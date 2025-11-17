Dry- A Guarda Municipal de Americana, deteve na manhã desta segunda feira (17), um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas no Jardim da Paz. O fato ocorreu por volta das 8h da manhã, na Rua das Solidariedade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante patrulhamento, os GCMs Larcio e M. Alves foram acionados por um transeunte que relatou que um indivíduo estaria realizando a venda de entorpecentes na via pública. No local, a equipe abordou G. J. S, de 18 anos. Em sua mochila, foram encontradas duas embalagens contendo 50 porções de drogas conhecidas como “meleka/Crombow”

e Dry.

Com apoio de demais equipe, foi realizado averiguação na residência do suspeito, onde localizaram mais 45 porções de “meleka/Crombow”, dois pedaços de Dry, além de uma balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento de drogas.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde recebeu voz de prisão em flagrante.

Mais notícias da cidade e região