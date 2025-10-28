O Barbarense Raphael Claus concorre, pela segunda vez consecutiva, ao prêmio de melhor árbitro do mundo!

@raphael_claus_ representa o quadro paulista na disputa do IFFHS Awards desta temporada!



O júri internacional é composto por membros da IFFHS (jornalistas esportivos, especialistas em futebol) de 120 países de todos os continentes do mundo.

Os vencedores serão anunciados após 15 de janeiro de 2026.

Raphael Claus ganhou o apoio dos barbarenses

com destaque para o narrador esportivo e ex-vereador Bachi Jr.

