O menino Ravi Benício nasceu à 1h12, com 3,9 quilos e 52 centímetros. A Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, registrou o primeiro nascimento de 2026 na madrugada desta quinta-feira (1º).

Ravi e a mãe Rosângela passam bem e receberam todo o suporte assistencial necessário, conforme os protocolos de cuidado e humanização adotados pela unidade. O parto foi realizado com atuação integrada das equipes médica, de enfermagem e multiprofissional.

Ravi e o simbolismo

“O primeiro nascimento do ano simboliza o trabalho contínuo e comprometido de toda a equipe da Maternidade. Atuamos com foco na segurança da gestante e do recém-nascido, seguindo protocolos assistenciais atualizados e priorizando o cuidado humanizado em todas as etapas, do pré-parto ao pós-parto”, destaca a coordenadora do eixo materno-infantil, Sirlange Moreira.

Como forma de acolhimento e celebração pelo primeiro nascimento de 2026, a mãe recebeu da equipe do Hospital Municipal uma cesta de cosméticos com itens destinados ao cuidado do bebê e da genitora. A iniciativa integra as ações de humanização desenvolvidas pela unidade.

Para a direção da unidade, iniciar o ano com um nascimento reforça o compromisso do hospital com a promoção da vida e da saúde. “Esse primeiro bebê de 2026 simboliza o cuidado diário da nossa equipe com a vida, a qualidade da assistência e o atendimento humanizado às famílias de Americana”, ressalta o diretor geral do Hospital Municipal, Ruy Santos.

A Maternidade do Hospital Municipal, cuja reforma completa foi entregue pelo prefeito Chico Sardelli em junho de 2024, mantém atendimento 24 horas, oferecendo assistência qualificada desde o pré-parto até o pós-parto, com foco no acolhimento, na segurança e no bem-estar das famílias.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

