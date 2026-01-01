Filé Mignon ao Molho de Romã é a receita especial da Chef Lorena Selvaggio

O Natal é o momento perfeito para celebrar sabores que unem tradição, sofisticação e afeto. E ninguém melhor para inspirar a ceia natalina do que a Chef Lorena Selvaggio, fundadora do Origens do Sabor, buffet referência em gastronomia sustentável e experiências afetivas.

“Esta receita de Filé Mignon ao Molho de Romã não pode faltar na mesa da minha família durante o Natal. Além de prática e rápida, ela é elegante e traz aquele toque especial que transforma a refeição em celebração”, conta a chef.

Uma receita que une técnica e afeto

O prato, que já se tornou um dos clássicos natalinos da chef e um dos mais pedidos pelos clientes do buffet, combina um filé mignon suculento com molho agridoce de romã, finalizado com bouquet de hortelã e grãos de romã frescos. Além do sabor, a receita traz dicas valiosas de técnica gourmet, como a preparação do mix de pimentas especial da chef e o cuidado em manter a suculência da carne.

Ingredientes

1 peça de filé mignon extra limpa;

Mix de pimentas (pimenta-do-reino, pimenta rosa, pimenta branca, sementes de mostarda e coentro);

Flor de sal;

Azeite de oliva;

Manteiga;

Amido de milho;

300 ml de xarope de romã (melado de romã);

1 romã in natura para decorar;

1 bouquet de hortelã.

O preparo envolve selar a carne na frigideira, finalizar no forno e criar um molho a partir do fundo de panela com xarope de romã, resultando em um prato suculento, aromático e visualmente encantador. Ideal para acompanhar risotos, cuscuz ou saladas refinadas.

Gastronomia com propósito

Por trás desta receita está a trajetória da Chef Lorena, que transforma memórias de infância, afeto e respeito ao meio ambiente em um conceito único de gastronomia. Fundadora do Origens do Sabor, Lorena une excelência culinária, arte e impacto ambiental positivo.

Com mais de 25 anos de carreira e experiências internacionais, incluindo atuação na Fórmula 1 Brasil e grandes marcas como Natura, Porsche e Mercedes-Benz, Lorena traz para cada prato do buffet a fusão entre sofisticação, memória e sustentabilidade. Cada ingrediente é escolhido com consciência, e os resíduos são transformados em biofertilizantes, fechando um ciclo de respeito à natureza.

Ao lado de sua irmã Carolina Rodriguez, Lorena construiu um negócio que vai além da culinária: o Origens do Sabor oferece experiências sensoriais que contam histórias, conectam pessoas e preservam memórias familiares. A Árvore da Vida, símbolo da marca, reflete suas origens múltiplas — chilena, brasileira, indígena, síria e espanhola — e homenageia as mulheres da família, guardiãs de saberes e receitas.

Seja a estrela da noite

Neste Natal, leve para a sua ceia não apenas um prato delicioso, mas também uma experiência que alimenta o corpo e a alma. O Filé Mignon ao Molho de Romã da Chef Lorena é mais do que comida: é afeto, memória e sofisticação na sua mesa.

