Recape do Jardim São Paulo é finalizado; 8 ruas “novinhas”

A Prefeitura de Americana finalizou, na segunda-feira (01), o recapeamento da Rua das Paineiras, concluindo assim o trabalho no bairro Jardim São Paulo. Além do recape, também foram realizadas as pinturas de solo das ruas e avenidas que receberam a massa asfáltica.

“Mais um bairro de Americana é recapeado. Só em 2023, recuperamos o Jardim Brasília, Avenida da Saudade, Ruas Japão e Pedro Pinese, e pavimentamos as ruas do Recanto do Jatobá. Estamos finalizando mais ruas no Jardim dos Lírios e outras vias de Americana. Na busca por melhorias na malha viária, temos também, diariamente, o trabalho de mini recape e tapa-buraco”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Vias recapeadas no Jardim São Paulo:

– Rua das Paineiras

– Rua Fonte da Saudade (Entre a Avenida Florindo Cibin e Ruas dos Salgueiros)

– Rua dos Bambus (Entre Avenida Florindo Cibin e Rua dos Salgueiros)

– Rua das Acácias (Entre Avenida Florindo Cibin e Rua dos Salgueiros)

– Rua das Figueiras (Entre Avenida Florindo Cibin e Rua dos Salgueiros)

– Rua dos Ipês (Entre Avenida Cillos e Rua dos Coqueiros)

– Rua dos Jacarandás (Entre Avenida Cillos e Rua dos Coqueiros)

– Rua dos Salgueiros (Entre Rua Fonte da Saudade e Avenida Cillos)

– Rua das Palmeiras (Entre a Avenida De Cillo e Avenida Brasil)

Foram investidos R$ 4.117.841,15 na recuperação das vias, recursos provenientes da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O recapeamento foi executado pela CEL Engenharia, vencedora do processo licitatório.